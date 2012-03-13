پخش مجدد مستند تلویزیونی "امان" / برگزاری مانور "ایمن در بهار" در اردبیل

علی اسلامی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه استان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تعطیلی برنامه و مستند موفق "امان" متذکر شد: برنامه "امان" با همکاری مدیریت بحران استان تهیه و در شبکه استانی سبلان پخش می شد، اما به دلیل عدم جذب اعتبارات لازم هم اکنون تعطیل شده است.

وی با اشاره به موفقیت آمیز بودن برنامه امان در سطح کشور تصریح کرد: این برنامه در کشور موفقیتهایی کسب و از دست رئیس جمهور تقدیر نامه ای دریافت کرد، اما به دلیل نبود اعتبارات لازم تعطیل شد و امیدواریم با جذب اعتبار این برنامه دوباره به روی آنتن برود.

به گفته مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان با رایزنیهای صورت گرفته در زمینه تامین اعتبار این برنامه، پخش مجدد آن از سال آینده در شبکه جانی سبلان آغاز خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مانور سراسری "ایمن در بهار" در این استان در اواخر اسفند ماه جاری خبر داد و ضمن تاکید بر لزوم برگزاری مانورهایی برای آمادگی بیشتر اعضا مدیریت بحران افزود: این مانور به منظور ارتقا آمادگی ستاد بحران استان برای عکس العمل مناسب در مواقع ضروری اجرا خواهد شد.

اسلامی یادآور شد: برگزاری مانور آمادگی نیروهای مدیریت بحران را نشان می دهد و مردم با مشاهده مانور پی می برند که مدیریت بحران استان برای نجات مردم در مواقع بحرانی آمادگی لازم را دارد.

آموزش نیروها در اولویت برنامه ها

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان بحث آموزش نیروها را از برنامه های اولویت دار مدیریت بحران برشمرد و اضافه کرد: آموزش جزو موارد پیشگیری از حادثه است و در این مورد آموزش نیروهای مدیریت بحران موسوم به آموزش یازده گانه اجرا می شود.

وی از آمادگی مدیریت بحران استان برای برگزاری دوره های آموزش یازده گانه خبر داد و یادآور شد: در سال 88 سازمان مدیریت بحران کشور دوره ای در شیراز برگزار می کرد که از استان اردبیل هم 11 نفر به این دوره معرفی شده بودند و این نفرات هم اکنون آمادگی برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای دستگاه های دولتی را دارند.

اسلامی هماهنگی دستگاه های مرتبط را برای برگزاری دوره های آموزشی را خواستار شد و تصریح کرد: هزینه های آموزشی باید توسط خود دستگاه های اجرایی تامین شود و با برنامه ریزی مناسب کارگروه های تخصصی در محل کار خود دوره های آموزشی را سپری کنند.

وی با اشاره به آمادگی سازمان هلال احمر برای آموزش همگانی مردم روستاها عنوان کرد: باید با هماهنگی دهیاران آموزشهای همگانی به مردم روستاها آموزش داده شود تا در زمان بروز حوادث قبل از رسیدن ماموران امداد و نجات این نیروها به کمک مردم بشتابند.

اسلامی با بیان اینکه بیش از 70 درصد روستاهای استان دهیاری دارند، متذکر شد: دهیاران ابتدا باید توجیح شوند که آموزش همگانی برای روستاها لازم است سپس مردم روستا را برای آموزش امدادرسانی جمع کنند تا مردم با طریقه نجات و امداد در مواقع بحرانی آشنا شوند.

راه اندازی کارگروه آموزش و اطلاع رسانی در اردبیل

وی از ایجاد کارگروه آموزش و اطلاع رسانی در استان خبر داد و تشریح کرد: ریاست کارگروه آموزش و اطلاع رسانی بر عهده صدا و سیما است و این سازمان باید برنامه های مختلفی را برای آموزش مردم تدارک ببیند.

اسلامی راه اندازی کارگروه حمل و نقل شریانهای حیاتی را از دیگر برنامه های سازمان مدیریت بحران کشور برشمرد و گفت: هنوز ریاست این کارگروه توسط مدیریت بحران کشور ابلاغ نشده اما احتمال دارد مدیریت این کارگروه توسط مدیریت بحران استانها تفکیک شده و به ادارات مختلف داده شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی مدیریت بحران کشور در مورد تفویض مدیریت کارگروه حمل و نقل شریانهای حیاتی تشکیل جلسه می دهد، افزود: شورای عالی مدیریت بحران کشور در مورد واگذاری ریاست کارگروه حمل و نقل شریانهای حیاتی تصمیم گیری نهایی کرده و به استانها ابلاغ می کند.

