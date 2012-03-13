شکایت قابل توجهی پیرامون انتخابات بروجرد نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان در هتل زاگرس بروجرد اظهار داشت: بیش از 34 هزار نفر از مردم بروجرد در انتخابات مجلس شرکت کردند.

وی با اشاره به مشارکت بالای مردم در این دوره از انتخابات، عنوان کرد: این مشارکت به خاطر تاکیدات مقام معظم رهبری و در راستای تحقق مطالبات ایشان بود.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد تصریح کرد: مشارکت 68 درصدی مردم در انتخابات حکایت از اعتماد آنها به نظام و همچنین اطمینان به صیانت آرا توسط مسئولان برگزای انتخابات است.

معین ادامه داد: در هر انتخاباتی سه گروه مردم، مجریان انتخابات و نامزدها مشارکت دارند که مردم بروجرد در این دوره از انتخابات سنگ تمام گذاشتند و به وظیفه خود به نحو احسن عمل کردند.

وی بیان داشت: تمام تلاش ما بر این بود که انتخابات در نهایت سلامت برگزار شود که این امر نیز محقق شد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد یادآور شد: خوشبختانه ما هیچگونه شکای قابل توجهی در بحث برگزاری انتخابات نداشتیم.

رئیس دادگستری بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی با تاکید بر اینکه در انتخابات مردم به وظیفه خود عمل کردند، اظهار داشت: هدف ما این بود که انتخابات به گونه ای برگزار شود که هیچ گونه شائبه ای به دنبال نداشته باشد.

عباس طاهری افزود: در این انتخابات تخلفاتی جزیی صورت گرفت که ما پیگیر آن هستیم ولی تخلفات به شکلی نبود که در انتخابات تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: همچنین در فضای تبلیغات انتخاباتی برخی بد اخلاقیها و تخریبها را داشتیم که بحث قوم گرایی یکی از مواردی است که دشمن به شدت آن را دنبال می کند و ما باید در این زمینه هوشیار باشیم.