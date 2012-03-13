افزایش شمار مصدومان چهارشنبه سوری پایتخت به هفت نفر

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس اعلام مرکز پیام دقایقی قبل بر اثر انفجار مواد محترقه در شهری ری چهار نفر مجروح شدند که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. هنوز اخباری در خصوص وضعیت این افراد گزارش نشده است.

وی ادامه داد: براساس اعلام امدادگران اورژانس نوجوان 16 ساله ای که به علت ترکیدن مواد محترقه در دستش مجروح شده بود برای قطع انگشتان دستش به اتاق عمل منتقل شد.

مدیر روابط عمومی اورژانس همچنین از انتقال یک کودک پنج ساله و 16 ساله به بیمارستان در منطقه نعمت آباد خبر داد.