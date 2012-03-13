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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۳

محمدی در گفتگو با مهر:

60 درصد ماهیان سردآبی گلستان در علی آبادکتول تولید می شود

60 درصد ماهیان سردآبی گلستان در علی آبادکتول تولید می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: سرپرست شیلات علی آبادکتول از تولید بیش از 140 تن ماهی سردآبی قزل آلا در این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان حدود 60 درصد میزان تولید استان است.

رحمت محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شهرستان به عنوان قطب تولید قزل آلا در استان به شمار می آید.

وی اظهار داشت: این میزان تولید از 10 مزرعه پرورش ماهی در شهرستان تولید شده است که در دو دهنه محمدآباد و زرین گل قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: علاوه بر تولید ماهیان سرآبی در سالجاری بیش از 80 تن ماهی گرم آبی نیز در شهرستان تولید شده است.

سرپرست شیلات علی آبادکتول گفت: 80 درصد مزارع سردآبی و بخش زیادی از مزارع مزارع گرم آبی شهرستان مجهز به طرح مکانیزاسیون و سیستم هوادهنده به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز در دوران پرورش و بالابردن راندمان تولید هستند.

محمدی بیان داشت: کشاورزان شهرستان که استخر دومنظوره کشاورزی با آب مناسب دارند می توانند مجوز پرروش ماهیان گرمابی را دریافت کنند.

کد مطلب 1559529

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