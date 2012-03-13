۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

محمدی به مهر خبر داد:

پدر 4 قلوهای آملی از مسئولان و خیران درخواست کمک کرد

آمل - خبرگزاری مهر: پدر چهار قلوهای تازه متولد شده آملی، برای نگهداری از فرزندانش از مسئولان دستگاههای اجرایی و خیران درخواست کمک کرد.

محمد اسماعیل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آنجایی که نگهبان یکی از شرکت های خصوصی در سرخرود بوده و توان مالی بالایی ندارم از مسئولان خواهان کمک و توجه به چهار قلوهای خود هستم.

وی افزود: خانم من پس از11سال نازایی در نخستین زایمان خود چهارقلو به دنیا آورد و از این بابت و سالم بودن آنان خوشحال هستم.

پدرچهار قلوهای آملی از توجه ویژه و دلسوزانه مجموعه بیمارستان امام علی (ع) و رئیس این بیمارستان به چهارقلوها و همسرش قدردانی کرد.

محمدی افزود: چهار قلوها سه پسر و یک دخترهستند که به ترتیب نام های امیرعلی، امیر رضا و امیرعباس و فاطمه  را برای آنان انتخاب کردم.

چهار قلوهای آملی که وزن هر یک از این نوزادان حدود دو کیلوگرم است در هشت ماهگی بارداری مادرشان متولد شده و اکنون برای مراقبتهای بیشتر در بخش ان ای سی یو بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در بیمارستان امام علی (ع) تحت مراقبت هستند.

چهار قلوهای آملی همزمان از شیر خشک و شیر مادر تغذیه می کنند.

