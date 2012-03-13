آگاهی بخشی به خانواده مهمترین راه مقابله با هجمه های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین باقری عصر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان افزود: باید تمام تلاش و سعی بر این باشد که خانواده ها بویزه نوجوانان و جوانان با اهداف خطرات اینگونه سریالها و اخبار آشنا شوند.

وی اظهار داشت:ر د صورت آشنایی خانوادهع، هجمه های فرهنگی بی اثر می شود.

وی عنوان کرد: جلسات شورای فرهنگ عمومی از این پس در کمیته های تخصصی کاربردی فعال می شوند.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: جبهه استکبارر د داخل کشور برای تغییر باورهای دینی مردم دست به خلق عرفانهای نوظهور و کاذب می زند.

وی افزود: فساد اخلاقی نماد اصلی حرکت استکبار است و همه نهادهای فرهنگی باید در راستای فعالیت خود هوشیارانه تر عمل کنند تا نوجوانان و جوانان گرفتار نابودی نشوند.