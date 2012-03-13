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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

حجت الاسلام باقری:

آگاهی بخشی به خانواده مهمترین راه مقابله با هجمه های فرهنگی است

آگاهی بخشی به خانواده مهمترین راه مقابله با هجمه های فرهنگی است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: امام جمعه علی آبادکتول گفت: آگاهی بخشی به خانواده مهمترین راه حل برای مقابله با هجمه های فرهنگی از جمله فیلم های ماهواره ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین باقری عصر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان افزود: باید تمام تلاش و سعی بر این باشد که خانواده ها بویزه نوجوانان و جوانان با اهداف خطرات اینگونه سریالها و اخبار آشنا شوند.

وی اظهار داشت:ر د صورت آشنایی خانوادهع، هجمه های فرهنگی بی اثر می شود.

وی عنوان کرد: جلسات شورای فرهنگ عمومی از این پس در کمیته های تخصصی کاربردی فعال می شوند.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: جبهه استکبارر د داخل کشور برای تغییر باورهای دینی مردم دست به خلق عرفانهای نوظهور و کاذب می زند.

وی افزود: فساد اخلاقی نماد اصلی حرکت استکبار است و همه نهادهای فرهنگی باید در راستای فعالیت خود هوشیارانه تر عمل کنند تا نوجوانان و جوانان گرفتار نابودی نشوند.

کد مطلب 1559535

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