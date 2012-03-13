به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی ظهر سه‌شنبه در همایش ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار داشت: هک کردن، سرقت رمز ورود به سیستم از آسیب‌های فضای سایبری است که موجب اغفال جوانان و نوجوانان می‌شود.

وی اضافه کرد: گستردگی فناوری سایبر در حدی است که کشورهایی که آن را دنبال نکردند تنها حیات فیزیکی خود را نگه‌ داشته‌اند، در تهاجم فرهنگی برنامه‌های پیچیده‌ای با استفاده از فناوری اطلاعات صورت گرفته و موجب بروز آسیب‌هایی در جامعه نیز شده است.

بحرانی افزود: کپی رایت از دیگر آسیب‌های مهم فناوری سایبری است که از نظر شرعی هم اشکال دارد و نیاز است کارهای وسیعی در این زمینه انجام شود.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: وقتی در محکمه خون شهدا قرار می‌گیریم باید خیلی توان بگذاریم تا مقابل آن‌ها شرمنده نشویم چرا که مسئولان نظام جمهوری اسلامی وظیفه سنگینی در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارند.

فتح‌الله جمیری ادامه داد: به اختصاص 5 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان‌ها خبر داد و ادامه داد: بوشهر جزو استان‌های فعال در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: از زمان حضور آیت‌الله صفایی بوشهری به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، شرایط فعالیت‌های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بهتر شده و با حمایت‌های مالی استاندار فعالیت‌های خوبی در بخش‌های مختلف صورت گرفته است.

وی به انجام فعالیت‌ها خوب و مناسبی در ستاد احیا اشاره کرد و افزود: با هدایت‌های معنوی آیت‌الله صفایی بوشهری، پشتیبانی دستگاه قضا، آموزش و پرورش، دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های خوبی در ستاد احیا انجام می‌شود.

جمیری خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت‌های هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های مقاومت در ستادهای احیا شد و گفت: استفاده از نیروهای مردمی در کنار پشتیبانی مالی از دیگر ملزومات تقویت ستاد احیا است.

وی به ظرفیت‌های استان بوشهر در بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود: مسئولان باید برای مردمی که فطرتا خداجو و ولایتمدار هستند بیش از پیش کار کنند و در خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی نکنند.