پلیس در قانون جدید رانندگی سازمانهای متخلف را جریمه می کند

اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از اردیبهشت ماه امسال تا کنون و به دنبال اجرای قانون جدید، بیش از هزار فقره جریمه سازمانها و دستگاههایی که در تصادف رانندگی مقصر شناخته، با ریمه پلیس راهنمایی و رانندگی مواجه شدند.



وی افزود: به واسطه نزدیکی به سال جدید وعید نوروز نمی توانم اسم دستگاه های اجرایی و سازمان هایی که مقصر در تصادفات شناخته شدند را بگویم.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اضافه کرد: مجموعه دستگاهها و نهادهایی که در حوزه راه درون شهری، شهرداریها و برون شهری راه و ترابری وخودروسازان و دستگاه های امداد و نجات برضعف هایی که در برخی تصادفات داشتند، پذیرا و اذعان کردند.



مومنی افزود: در قانون جدید راهنمایی و رانندگی برای شهروندان و رانندگان نیز حقوق و حقوقی تعیین و مشخص شده است، ادامه داد: در قانون جدید داشتن راه، خودرو و امداد و نجات ایمن و مطلوب را حق طبیعی و قانونی مردم و رانندگان دانسته است.

وی گفت: برای پلیس هیچ تفاوتی وجود ندارد که تخلف از سوی شخص باشد یا سازمانهای اجرایی و شرکت های خصوصی، پلیس اگر در این خصوص بتواند با دستگاه های مربوطه برابر قانون برخورد کند مردم راحت تربا قوانین کنار خواهند آمد.



وی افزود: متاسفانه قانون قبلی راهنمایی و رانندگی مربوط به 40 سال گذشته بوده و بر پایه جریمه محور و راننده محور بوده است.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اضافه کرد: در قانون جدید راهنمایی و رانندگی راننده و سازمان های مسئول درصورت تخلف مشمول جریمه و اعمال قانون خواهند شد.



مومنی، به کاهش 14درصدی تلفات ناشی از تصادفات پس از اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون خبرداد و گفت: در این مدت 20 هزار نفر کمتر کشته و مجروح شدند و به عبارتی یک شهر20هزار نفری کمتر کشته و مجروح شدند.



وی یادآورشد: سال 89 تصویب قانون، سال90 اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و سال 91 نهادینه شدن قانون و و فرهنگ راهنمایی و رانندگی در کشور است.