خبرگزاری مهر کرمانشاه، رسانه برتر در حوزه منابع طبیعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر کرمانشاه به دلیل بیشترین ارتباط با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، بعنوان رسانه برتر این حوزه معرفی شد.

براساس این گزارش، منابع طبیعی استان کرمانشاه از بین تمامی روزنامه ها و خبرگزاری های استان کرمانشاه، خبرگزاری مهر این استان را با بیشترین اخبار و گزارشها در زمینه منابع طبیعی به عنوان رسانه برتر معرفی کرد.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه در حاشیه تقدیر از سرپرست و خبرنگاران این خبرگزاری با اشاره به نقش مهم رسانه ها در گسترش فرهنگ صیانت از طبیعت، گفت: رسانه ها می توانند با فرهنگ سازی در جامعه عامل تاثیرگذاری در کاهش آسیب رسانی به طبیعت پیرامون بشری باشند.

مهندس حسین سلیمانی تاکید کرد: در طول سال گذشته تا امروز بر اساس آرشیو موجود در این اداره کل، خبرگزاری مهر کرمانشاه بیشترین ارتباط با این اداره کل را داشته است و توانسته است که بسیاری از اهداف و برنامه های آموزشی و ترویجی این اداره کل را به سطح جامعه منتقل کند.

براساس این گزارش، در پایان این دیدار، مهندس سلیمانی با اهدا هدایایی از خبرنگاران خبرگزاری مهر کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.

