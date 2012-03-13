به گزارش خبرنگار مهر، در اولین نشست هم اندیشی بسیج و رسانه استان مرکزی که عصر سه شنبه با حضورفرمانده سپاه روح الله، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران مسئول رسانه های استان در سالن جلسات شهید اکبرزاده برگزارشد، حیدر جهانبخشی به عنوان مسئول بسیج رسانه استان مرکزی معرفی شد.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در این مراسم با اشاره به اینکه بسیج رسانه هفدهمین قشری است که بسیج در آن شکل می گیرد، هدف از تشکیل بسیج رسانه استان را ساماندهی و استفاده از ظرفیت رسانه ها در جهت اهداف انقلاب و تشکیل بسیج دهها میلیونی عنوان کرد.

سردارغلامعلی ابو حمزه افزود: ماموریت‌های سپاه روح الله درپنج محور مقابله با تهدیدات نرم، عمق بخشی به امور داخلی، بسیج ده‌ها میلیونی، مقابله با تهدیدات نیمه سخت و مقابله با تهدیدات سخت عنوان شدند که با بهره‌گیری از تمامی تشکیلات، رده‌ها و بنیادها به گونه ای شایسته سعی بر تحقق بخشی به آن ماموریت‌ها را دارد وبسیج رسانه باید در سطح استان این ماموریتها را برای اعضا خود تبیین کند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: در بسیج رسانه باید 6 مسئولیت مهم جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجامو بکارگیری انجام شود.

سردار ابوحمزه با تاکید بر اینکه در بسیج رسانه به دنبال ابتکار، خلاقیت و نوآوری در بحث رسانه هستیم افزود: در بسیج رسانه به دنبال انجام کارموازی نیستیم.

وی با اشاره به دیدگاه های امام راحل در مورد اهمیت و اهداف رسانه گفت: نگاه امام خمینی در بحث رسانه در همه ابعاد سینما، تلویزیون، رادیو، تأتر و.. است و بر پرهیز از مطالب انحرافی تاکید دارد.

مسئول بسیج رسانه استان مرکزی نیز گفت: بسیج رسانه فعالیت خود را در راستای تحقق بخشیدن به معنای واقعی فرهنگ بسیج و بسیجی، پرداختن به اهداف نظام و نیز ساماندهی رسانه‌ها آغاز می کند.

حیدر جهانبخشی با تاکید براینکه خانواده رسانه در استان متدین، متعهد و دلسوز نظام است افزود: تمامی مدیران، سردبیران، خبرنگاران، عکاسان و برنامه‌سازان ارزشی کلیه رسانه‌های خبری اعم از صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و سایت‌های خبری می‌توانند به عضویت سازمان بسیج رسانه درآیند.

وی با اشاره به نقش موثر و مهم رسانه‌ها در عرصه مقابله با جنگ نرم دشمن ابراز امیدواری کرد تا با تشکیل بسیج رسانه فعالیت‌های مناسب و کاربردی در این زمینه انجام شود.