یادواره شهید "علیرضا ولیان" در الیگودرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس کشور در یادواره شهدای بهداشت و درمان شهرستان الیگودرز و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر علیرضا ولیان در الیگودرز گفت: هدف اصلی استکبار مقابله همه جانبه با جهاد فرهنگی ملت ایران است.

سردار داود غیاثی راد کرد: جهاد ما جهادی فرهنگی است و هدف اصلی استکبار مقابله همه جانبه با بسط و گسترش این فرهنگ مقدس است که روزی این جهاد به صورت مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب در جبهه های نبرد حق علیه باطل بود و امروز هم جهاد در عرصه علمی است.

وی ادامه داد: ما به عنوان وارثان خون شهدا وظیفه داریم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تعظیم و تکریم شهدا و خانواده های آنها، فرهنگ ناب ایثار و شهادت را نهادینه کرده و با قدرت و صلابت راه آنها را استمرار ببخشیم و نسلهای بعدی انقلاب را با این فرهنگ ارزشمند آشنا کنیم.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور گفت: مبارزه با طاغوت و استکبار ستیزی وجه مشترک رشید مردان صدر اسلام و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است که به وضوح در وصیت نامه شهدا قابل رویت است.

غیاثی راد با بیان اینکه سیاست مداران لیبرالیسم و سردمداران استکبار جهانی از رهبری و امت واحده اسلام هراس و واهمه فراوانی دارند، تصریح کرد: نظام ولایت فقیه بهترین الگوی اداره جهان است که در نهایت به حکومت جهانی موعود به رهبری منجی عالم بشریت که بر پایه عدالت و کرامت انسانی استوار است ختم خواهد شد.

بنابر این گزارش سردار شهید دکتر علیرضا ولیان یکی از فرماندهان دلاور و رزمندگان نستوه و خستگی ناپذیر سنگر دانشگاه و جبهه های نبرد خونین خوزستان و لاله گون کردستان بود که در گردان شهدای تیپ 57 حضرت ابوالفضل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لرستان به همراه همرزمانش حماسه های فراوانی را خلق کرد و در نهایت هم در عملیات حاج عمران در سحرگاه جمعه دوم خرداد 1365 مصادف با لیالی قدر ماه مبارک رمضان بر روی قله های یخ زده غرب میهن اسلامی به شهادت رسید.