به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره نشریات هسته‌های فرهنگی جوان استان بوشهر عصر سه‌شنبه در این آئین به ویژگی‌های یک نشریه فرهنگی استاندارد اشاره کرد و گزارشی از روند انتخاب برترین‌های جشنواره ارائه داد.

عبدالله رئیسی اظهار داشت: از سال آینده فقط نشریاتی در جشنواره شرکت داده می‌شوند که وبلاگی به اسم هسته فرهنگی یا نشریه تشکیل داده باشند که منعکس کننده اخبار فرهنگی باشند.

سرپرست معاونت فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر نیز در این آئین با اشاره به انتظارات اسلام از جوان مسلمان گفت: خداوند کسی که دوران جوانی‌اش را در راه عبادت خداوند بگذراند دوست دارد.

حجت الاسلام نعمت الله عظیمی فرد ضمن ارائه گزارشی از نحوه برگزاری جشنواره، اضافه کرد: تعداد نشریات شرکت‌کننده در این جشنواره 64 نشریه است که از این تعداد 32 نشریه به برادران و 32 نشریه هم به خواهران اختصاص دارند و امتیازاتی را هم که این دو گروه کسب کردند با هم مساوی است.

این جشنواره با حضور سرپرست معاونت فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی، امام جمعه شبانکاره، رؤسای ادارات و نمایندگی های تبلیغات اسلامی استان، دبیر ستاد اوقات فراغت استان و اعضای هسته‌های فرهنگی جوان استان پنجمین جشنواره نشریات هسته‌های فرهنگی بوشهر در سالن آموزش و پرورش شبانکاره برگزار شد.

حجت الاسلام حمزه نیک نژاد، سرپرست نمایندگی تبلیغات اسلامی شبانکاره و حجت الاسلام حسن حمادی، امام جمعه شبانکاره از دیگر سخنرانان این جشنواره بودند.

در پایان این جشنواره، بیانیه هیئت داوران توسط رئیسی، دبیر جشنواره قرائت شد و از برگزیدگان تجلیل شد.