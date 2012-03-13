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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

رنجبران اعلام کرد:

دانشگاه علوم پزشکی مازندران میزبان جشنواره شهید مطهری شد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران میزبان جشنواره شهید مطهری شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون دانشگاه علوپزشکی مازندران از برگزاری جشنواره آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری به صورت همزمان در این واحد دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جشنواره شهید مطهری، دوازدهم اردیبهشت 91 در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ساری برگزار می شود.

وی افزود: در این جشنواره دو هزار نفر از اعضای هیئت علمی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و مهمانان خارجی به همراه روسای دانشگاه علوم پزشکی کشور حضور دارند.

رنجبران گفت: دراین جشنواره وزیر بهداشت، برخی از معاونین وزارتخانه حضور خواهند داشت.

معاون توسعه ومنابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران به محورهای متعدد این جشنواره اشاره کرد و افزود: مهمترین محور این جشنواره  محورعلمی بوده که معاونت آموزشی دانشگاه پیگیر این موضوع است.

رنجبران گفت: تدابیر لازم برای برگپزاری هرچه بهتر این همایش از قبل توسط همکاران تدارک دیده شده است.

وی به اسکان هزار و 500 نفر در طول این همایش اشاره کرد و افزود: بودجه این همایش را وزارتخانه به صورت کامل پرداخت می کند.

کد مطلب 1559552

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