دانشگاه علوم پزشکی مازندران میزبان جشنواره شهید مطهری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جشنواره شهید مطهری، دوازدهم اردیبهشت 91 در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ساری برگزار می شود.



وی افزود: در این جشنواره دو هزار نفر از اعضای هیئت علمی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و مهمانان خارجی به همراه روسای دانشگاه علوم پزشکی کشور حضور دارند.



رنجبران گفت: دراین جشنواره وزیر بهداشت، برخی از معاونین وزارتخانه حضور خواهند داشت.

معاون توسعه ومنابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران به محورهای متعدد این جشنواره اشاره کرد و افزود: مهمترین محور این جشنواره محورعلمی بوده که معاونت آموزشی دانشگاه پیگیر این موضوع است.



رنجبران گفت: تدابیر لازم برای برگپزاری هرچه بهتر این همایش از قبل توسط همکاران تدارک دیده شده است.



وی به اسکان هزار و 500 نفر در طول این همایش اشاره کرد و افزود: بودجه این همایش را وزارتخانه به صورت کامل پرداخت می کند.