11 کمیته ستاد تسهلات نوروزی در آسارا آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی است

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کمیته های ستاد تسهیلات نوروزی بخش آسارا و میزبانی مسافران نوروزی گفت: 11 کمیته در طول ایام نوروز برای خدمات دهی به بخش و مسافران نوروزی به صورت ویژه فعالیت خواهد کرد.



وی این کمیته ها را شامل پشتیبانی (شهرداری و شورای اسلامی شهر آسارا )، نظارت بخشداری، خدمات امداد و نجات،(هلال احمر بخش آسارا، اورژانس گچسر، اورژانس بخش و مرکز بهداشت و درمان )، کمیته خدمات انتظامی و امنیتی (مرکز مقاومت بسیج و کلانتری 28 آدران و کلانتری 35 نساء، پلیس راه کرج – چالوس ) کمیته حمل و نقل، ترافیک و خدمات جاده ای ( شرکت تندر البرز، شهرداری آسارا و پلیس راه کرج – چالوس ) کمیته اطلاع رسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران ( دهیاران و اداره میراث فرهنگی و گردشگری ) و کمیته دریافت پیشنهادات، انتقادات و رسیدگی به شکایات ( بخشداری و حوزه شهر شهرداری) را از جمله این کمیته ها برشمرد.



محمدی افزود: کمیته خدمات شهری و رفاه عمومی ( شهرداری آسارا، اداره برق آسارا، مرکز مخابرات، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نسا، نماینده خبازان، اداره راه و ترابری گچسر، بانک صادرات نسا و هلال احمر )، کمیته خدمات اسکان و اقامت ( آموزش و پرورش آسارا، هتل های گاجره، دیزین و گچسر، هلال احمر و دهیاران )، کمیته برنامه فرهنگی ( کارگروه فرهنگی و دهیاران ) و کمیته امداد خودرو و خدمات بیمه ای ( امدادگران ارمغان البرز، اداره راه و ترابری گچسر و پلیس راه ) از دیگر کمیته هایی هستند که به صورت ویژه در این ایام فعالیت می کنند.



بخشدار آسارا همچنین در خصوص خدماتی که این کمیته ها در تعطیلات نوروز ارائه می دهند، یادآور شد: پاکسازی و زیبا سازی معابر در حوزه شهر توسط شهرداری و در روستا ها توسط دهیاران، استقرار اکیپ پلیس در پارکینگ پلخواب و همچنین استقرار 25 تیم پلیس در پنج نقطه، سه مکان مجتمع شهید عباسپور، شهدای جاده چالوس و مرکز رفاهی تربیت معلم به صورت اسکان دائم و مرکز هلال احمر در دوآب شهرستانک انجام خواهد شد.



وی نصب تابلو راهنمایی برای مسافران نوروزی توسط دهیاران، هلال احمر و میراث فرهنگی و گردشگری، نظارت بر قیمتها و نانوایی ها، مکاتبه بخشداری به منظور اطمینان از سالم بودن خودپرداز بانک ها، استقرار 25 دستگاه جرثقیل سبک و سنگین در بخش و استقرار آمبولانس و سردخانه نگهداری جسد در شهرداری آسارا را به عنوان دیگر خدماتی که طی این مدت ارائه خواهد شد، نام برد.



محمدی همچنین گفت: استقرار ایستگاه استقبال بهار در دهیاریها، مشخص کردن محل استقرار جرثقیل در کنار واحدهای خدماتی توسط پلیس راه، نصب بنر برای شناسایی مناطق گردشگری در پنج نقطه به صورت مشترک توسط هتل داران و پیست دیزین، افزایش ساعات خدمات رسانی شبانه روزی پزشکان و مراکز بهداشت و درمان سیرا و نسا، راه اندازی پمپ بنزین سیار در محله ری زمین و دوآب شهرستانک با همکاری شهرداری و پیگیری مسئول شرکت نفت نسا از دیگر تدابیر اندیشیده شده است.



