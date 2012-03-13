تشکیل بسیج رسانه در تامین حقوق معنوی و صنفی این قشر موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی در اولین نشست هم اندیشی بسیج رسانه عصر سه شنبه، سه رکن ماندگاری هر نظامی را مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی آن نظام دانست و افزود: مهم ترین رسالت رسانه ها کمک به افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام است.

وی گفت: رسانه ها به عنوان ناجی جامعه وظیفه مهمی به عهده دارند و توسعه، پیشرفت و عدالت‌محوری از وظایف مهم و خطیر مطبوعات است.

وی افزود: حفظ و بازتولید ارزش‌ها، رعایت صداقت و انصاف، دوری از نقدهای غیر منصفانه از دیگر نکاتی است که رسانه‌ها باید به آن توجه داشته باشند.

مشایخی با اشاره به بیانات امام راحل در مورد باید ها و نبایدهای رسانه اظهار داشت: روشنگری، رشد و تعالی، تربیت نیروی کارآمد و اصلاح جامعه از وظایف و مسئولیتهای مهم و کار اساسی مطبوعات عنوان شده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: رسانه‌ها باید از تهمت، غیبت و انحراف اخلاقی دوری کنند و به حوزه های نماز و نیایش، حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکر و کاهش آسیبهای اجتماعی توجه ویژه داشته باشند.

وی گفت: آنچه که از بسیج رسانه انتظار می رود اینست که آموزش را در اولویت کارهای خود قرار دهد چرا که آموزش محور توسعه است.