به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نوری روز سه شنبه در همایش بررسی مسائل شوراهای اسلامی استان البرز که در سالن جلسات باشگاه میلاد کرج اظهار داشت: برخی از دستگاه های استان البرز قانون را زیر پا می گذارند.



وی گفت: متاسفانه امور آب در این بخش قانون را به صراحت زیر پا می گذارد و هیچ توجهی به حقوق شهروندی ندارد.



وی ادامه داد: امور آب سه ساختمان را در حریم رودخانه برای خود ساخته است و همه قوانین را نادیده گرفته است این در حالی است که یک زن روستایی نمی تواند حتی یک مکان برای احشام احداث کند.



وی گفت: متاسفانه اهالی روستاهای آسارا که اجداد آنها نیز در این منطقه سکونت داشته اند حق هیچ مالکیتی نمی توانند داشته باشند اما در حالی که برخی از سازمانها برای خود صدها متر حریم تعریف کرده اند.





رفع خلاء های قانونی موجود در امور جاری سازمان میادین



مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار از رفع برخی خلاء های قانونی موجود در امور جاری این سازمان در سال جاری خبر داد.



علیرضا عسگری افزود: رفع خلاء های قانونی در جهت ایجاد رویه حقوقی مناسب به تناسب وظایف و اختیارات سازمان با توجه به مفاد اساسنامه و قانون شهرداریها انجام شده است.



وی برگزاری مزایده و مناقصه سازمان میادین میوه و تره بار را از دیگر اقدامات حوزه مدیریت این سازمان عنوان و اضافه کرد: سازمان میادین نظارت بر تشریفات مزایده و مناقصه را نیز بر عهده داشته است.



50 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه 10 مهار شد



مدیر منطقه 10 شهرداری کرج گفت: طی 11 ماه گذشته با همکاری عوامل کنترل نظارت منطقه 10 از 50 موردساخت و ساز غیر مجاز در این منطقه جلوگیری به عمل آمده است.



عباس حق محمدلو با تشریح برخی اقدامات انجام شده در سال جاری اظهارداشت: طی 11ماه نخست سال جاری واحد اجراییات این منطقه 50 حکم قضایی جهت ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز صادر کرده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 30 مورد جمع آوری مصالح و ادوات ، همسطح سازی و پیاده راه سازی 10 مورد و 200 متر طول، 80 مورد دست فروشی مانند میوه فروشان سطح شهر، وانت بارها و متکدیان انجام شده است.



اجرای طرح های عمرانی نوروزی پایانه ها با اعتبار 70 میلیون تومان



قائم مقام سازمان پایانه های کرج گفت: طرح های عمرانی نوروزی سازمان پایانه ها با اعتبار 70 میلیون تومان اجرایی شد.



عباس هاشمیان افزود: اجرای اقدامات عمرانی در پایانه ها با توجه به استمرار در بهره برداری از این مجموعه امری ضروری است.



وی اظهارداشت: اجرای طرح اصلاح هندسی در اطراف ترمینال شهید، کلانتری با هدف جلوگیری از تردد های بی مورد و تجمع خودرو های شخصی، بهسازی نمازخانه ترمینال شهید کلانتری و بهسازی خوابگاه رانندگان از جمله اقداماتی است که در قالب برنامه ها و طرح های نوروزی به مرحله اجرا درآمده است.



استقرار نیروهای انتظامی در سطح منطقه 7 در چهار شنبه آخر سال



جانشین رئیس کلانتری رجایی شهر، تعامل و همکاری منطقه 7 شهرداری کرج با عوامل انتظامی کلانتری رجایی شهر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در چهارشنبه آخر سال عوامل نیروی انتظامی در سطح منطقه 7 مستقر می شوند.



سرگرد حسن محمدی افزود: طی پنج سال گذشته تاکنون شهرداری منطقه 7 در عرصه های مختلف شهری به نحو موثر و نتیجه بخشی با عوامل کلانتری رجایی شهر همکاری کرده است.



وی با یادآوری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: در این خصوص نیز شهرداری با مهیا کردن فضاهای مناسب شهری نقش بسزایی در برگزاری مطلوب و مناسب انتخابات این دوره مجلس ایفا کرد.



برپایی سفره هفت سین در میادین منطقه 1 شهرداری کرج



مسئول زیباسازی منطقه 1 شهرداری کرج از برپایی سفره هفت سین در میادین این منطقه خبر داد.



خدادوست اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن سال جدید و به منظور استقبال از بهار، این منطقه از شهرداری اقدام به جانمایی و اجرای سفره هفت سین در سطح منطقه کرده است.



وی افزود: سالانه به نزدیک شدن به ایام نوروز، سفره های هفت سین در میادین طالقانی، امیرکبیر، جمهوری اسلامی و ضلع شمالی پل آزادگان برپا می شود.



وی در ادامه از رفع نواقص روشنایی های بلوار جانبازان، شریعتی رسالت و نصب چراغهای رفلکتوری پایه بلند در حد فاصل میدان طالقانی و مهران خبر داد و اظهار داشت: با دستور شهردار منطقه، طرح همسان سازی پیکره های منطقه به متراژ هزار مترمربع اجرا شد.



برخورد شدید پراید با کامیون یک کشته برجا گذاشت



در ساعات اولیه صبح امروز، برخورد شدید یک دستگاه پراید با کامیون یک کشته برجا گذاشت.

مقارن ساعت 6:09 صبح یک مورد برخورد خودرو به آدرس بزرگراه کرج، قزوین قبل از عوارضی سابق گزارش شد که سریعاً نیروهای نجات ایستگاه 8 به محل حادثه اعزام شدند.



نیروهای امدادی با حضور در محل حادثه مشاهده کردند که در اثر عدم رعایت نکات ایمنی و لغزندگی سطح بزرگراه (بنا به گفته کارشناسان راهنمائی و رانندگی) یک دستگاه خودروی پراید از پشت سر با یکدستگاه کامیون برخورد شدید کرده و راننده(27 ساله) وسیله نقلیه سواری سبک دردم جان باخته است.



پس از شستشوی سوخت جاری در سطح بزرگراه با تنظیم صورت جلسه با هماهنگی ستاد فرماندهی به ایستگاه مربوطه مراجعت پیدا کردند.



استقرار 24 جایگاه عرضه موقت میوه شب عید



مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج از استقرار 24 جایگاه عرضه میوه موقت ایام پایانی سال 90 تحت نظارت این سازمان خبرداد.



علیرضا عسگری افزود: جایگاه های موقت عرضه میوه شب عید در نقاط مختلف شهر کرج مستقر شده اند.



وی با تاکید بر فراهم آوردن زمینه های دسترسی آسان شهروندان به منظور تهیه میوه شب عید گفت: محل استقرار جایگاه های عرضه میوه ایام پایانی سال 90 به گونه ای می باشد که شهروندان بیشترین میزان دسترسی به این جایگاه ها را داشته باشند.



وی ارائه خدمات به شهروندان در همه ایام را مهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه، تقاضای خرید میوه درایام پایانی سال بیشتر از دیگر روزها است، اظهار داشت: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج با توجه به این افزایش تقاضا نسبت به اجرای طرح های مختلف به ویژه در ایام نوروز اقدام کرده است.



اجرای طرح جامع احیای درختان حاشیه معابر کرج



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از اجرای طرح جامع احیای درختان حاشیه معابر در این کلانشهر خبر داد و گفت: در این زمینه ساختمان ها در حین اجرای عملیات ساختمانی، مراقب حیات درختان باشند و به آنها آسیب وارد نکنند.



عباس زارع اظهار داشت: در حال حاضر در منطقه گوهردشت وضعیت فضای سبز مطلوب نیست که در این زمینه شهرداری علاقه مند است که طرح ها و پروژه های مختلفی را انجام دهد.



وی با اشاره به اجرای چندین عملیات پارکسازی در این منطقه افزود: با توجه به توسعه و رشد کلانشهر کرج، باید همزمان با رشد جمعیت میزان فضای سبز نیز در این کلانشهر افزایش یابد.



وی گفت: یکی از برنامه های شهرداری کرج طی سه سال گذشته که هم اکنون تمامی شهروندان شاهد آن هستند،‌ اجرای طرح درختکاری حاشیه معابر است که در این زمینه از سال 88 تا کنون 150 اصله درخت در فضاهایی که امکان کاشت درخت در حاشیه معابر فراهم بود، غرس شده است.



کارگاه آموزشی "باغچه کوچک من" در کرج برپا شد



همزمان با هفته درختکاری، کارگاه آموزشی باغچه کوچک من در محل باغ گلهای کرج برپا شد.

به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج طی هفته درختکاری و منابع طبیعی برنامه های مختلفی در این کلانشهر برگزار شد.



در این زمینه کارگاه آموزشی "باغچه کوچک من" با حضور مسئولان و شهروندان در محل باغ گلهای پارک چمران کرج برگزار شد.



در این کارگاه "عباس زارع" مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج به ارائه نکات آموزشی در زمینه های باغداری و کاشت درخت به شرکت کنندگان پرداخت.



ارائه خدمات رایگان گیاه پزشکی به باغداران کرجی



مسئول آموزش سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از ارائه خدمات رایگان گیاه پزشکی به باغداران و شهروندان خبر داد.



مرجان مساعد اظهار داشت: طی هفته درختکاری از سوی این سازمان برنامه های مختلفی در کلانشهر کرج با هدف توسعه و ترویج فرهنگ حفظ و ایجاد فضای سبز برگزار شد.



وی افزود: در این زمینه طی ایام هفته درختکاری به همت این سازمان با هدف ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به باغداران و تمامی افرادی که دارای محیط فضای سبز هستند، نسبت به راه های مبارزه با آفات گیاهی ارائه طریق می کند.



وی ادامه داد: در این زمینه افرادی که تمایل به استفاده از این خدمات را دارند، با این سازمان تماس بگیرند و به بیان مشکلات مرتبط با این مباحث بپردازند.



مساعد گفت: کارشناسان مجرب و توانمند سازمان در حوزه فضای سبز به سئوالات و مشکلات شهروندان در مباحث فضای سبز پاسخ می دهند.