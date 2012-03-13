پایان اجاره نشینی ادارت خراسان شمالی در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت عصر سه شنبه در آخرین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور معاونین استانداری و مدیران کل ادرات خراسان شمالی برگزار شد گفت: در سال 91 لازم است با پیگیری ساخت بناهای ادارت دولتی، مستاجری این دستگاه ها به پایان برسد.

وی با ابراز نارضایتی از نقشه ساخت ساختمان جدید استانداری اظهار داشت: دفتر فنی مهندسی استانداری و سازمان مسکن و شهرسازی بایستی نظارت بیشتری بر استانداردها و معیارهای بهره وری ساختمان های تازه تاسیس ادارات دولتی داشته باشند.

شفقت همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی گفت: حفاظت، گسترش و استفاده از ظرفیت های منابع طبیعی یکی از برنامه های مورد تاکید در خراسان شمالی است.

وی تصریح کرد: مسئولان کشاورزی و منابع طبیعی استان در سال جدید با همکاری سایر نهادهای مرتبط برای گسترش زراعت چوب و بهره برداری اقتصادی از عرصه های منابع طبیعی فعالیت بیشتری انجام دهند.

مدیر کل اداره منابع طبیعی استان نیز در ادامه این نشست، ضمن ارائه گزارشی از مجموعه فعالیت های آن دستگاه در سال جاری گفت: منابع طبیعی در انجام طرح های حفاظت از عرصه، 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

موسی صابری افزود: در بخش ممیزی اراضی و اخذ سند برای عرصه های دولتی نسبت به سال گذشته 112 درصد رشد صورت گرفته است.

در ادامه این نشست، مدیر کل اداره هواشناسی استان با ارائه گزارش وضعیت جوی سالیانه با بیان افزایش میزان بارندگی خراسان شمالی در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اظهار داشت: بیشترین میزان بارندگی در سال زراعی مهرماه تا اسفند 90 با 188 میلیمتر مربوط به ایستگاه فاروج بوده که با 74 درصد پیشرفت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رکورد دار بیشترین میزان بارندگی بوده است.

هوشنگ بهزادی گفت: کمترین میزان بارندگی در استان نیز مربوط به ایستگاه هواشناسی جاجرم با 81 میلیمتر بوده که حتی در این ایستگاه نیز افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته به میزان 63 درصد ثبت شده است.

در پایان این نشست استاندار خراسان شمالی با تبریک پیشاپیش سال نو به مردم و مسئولین استان، سالی سرشار از مووفقیت و بهروزی را از خداوند متعال برای آنان خواستار شد.

