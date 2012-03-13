نقاط گردشگری کنگان آماده میزبانی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان‌شناس عصر سه‌شنبه در نشست ستاد تسهیلات سفر شهرستان کنگان اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شرایط مناسبی برای حضور مسافران نوروزی در شهرستان کنگان فراهم شده است.

وی از آماده‌سازی 245 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در بندر کنگان خبر داد و افزود: جاذبه‌های گردشگری منحصر به فردی در شهرستان کنگان وجود دارد که همواره پذیرای خیل عظیم گردشگران در ایام نوروز است.

فرماندار کنگان به فراهم شدن 32 مدرسه در این شهرستان برای میزبانی از مسافران نوروزی اشاره کرد و گفت: ده‌ها پارک و بوستان به همراه مراکز اقامتی مانند هتل‌ها ، مسافرخانه‌ها و رستوران‌های شهرستان کنگان آماده میزبانی از مسافران نوروزی است.

وی از آماده بودن نیروی انتظامی برای تامین امنیت این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: مراکز درمانی، پایگاه‌های اورژانس، امداد جاده‌ای، اکیپ‌های هلال احمر، راهنمای مهمانان نوروزی و ستادهای اسکان در نقاط مختلف شهرستان کنگان آمادگی کامل برای این ایام را پیدا کرده‌اند.

یزدان‌شناس افزود: اکیپ‌های چندگانه بازرس و نظارت در شهرستان کنگان به منظور کنترل قیمت‌ها و نظارت بر رستوران‌ها و دیگر مکان‌های عرضه مواد غذایی آماده هستند و با متخلفین به طور جدی برخورد خواهند کرد.

لازم به ذکر است جنگل‌های زیبای حرا، منطقه توریستی و تفریحی نایبند، سواحل زیبا و دیدنی خلیج فارس، اماکن تاریخی بندر سیراف، پایتخت انرژی ایران و ده‌ها مکان زیارتی و سیاحتی و گردشگری دیگر از مهمترین نقاط دیدنی و گردشگری شهرستان کنگان است.