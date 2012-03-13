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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

تنش در روابط واشنگتن-تل آویو/ سفر هیئت کنیست به آمریکا لغو شد

تنش در روابط واشنگتن-تل آویو/ سفر هیئت کنیست به آمریکا لغو شد

رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی از لغو سفر هیئتی از پارلمان رژیم صهیونیستی(کنیست) به آمریکا در پاسخ به مخالفت ایالات متحده با ورود یک نماینده صهیونیست به این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "روون ریولین" اعلام کرد سفر هیئتی از کنیست(پارلمان رژیم صهیونیستی) به آمریکا در پاسخ به مخالفت ایالات متحده با ورود "میخائیل بن اری" عضو حزب اتحادیه ملی اسرائیل به این کشور به دلیل عضویت در یک سازمان تروریستی لغو شد.

روون ریولین این اقدام آمریکا را"یک توهین برای کنیست" توصیف کرد و گفت : ادعای آمریکا در خصوص تروریستی بودن این حزب غیرقابل قبول است.

"میخائیل بن اری" عضو حزب اتحادیه ملی رژیم صهیونیستی

پیش از این قرار بود که هیئتی از نمایندگان رژیم صهیونیستی در کنفرانس چهار روزه زنان که به میزبانی کنگره آمریکا برگزار شد، به ایالات متحده سفر کند.

میخائیل بن اری از حامیان خاخام "میر کاهان" بود که کنیست، حزب وی را در سال 1988 غیرقانونی اعلام کرد و متعاقب آن آمریکا از سال 1994 تاکنون این حزب را یک سازمان تروریستی می داند.

کد مطلب 1559567

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