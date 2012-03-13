  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۷

بحران اقتصادی در اروپا/

یونانی ها در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی به خیابانها آمدند

یونانی ها در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی به خیابانها آمدند

رسانه های غربی از تظاهرات کارمندان دولتی یونان در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی دولت در آتن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های غربی گزارش دادند کارمندان دولتی یونان در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی دولت به خیابانهای شهر آتن آمدند و خارج از وزارت بهداشت یونان راهپیمایی کردند.

گفته می شود که کارمندان وزارت توسعه یونان در اعتراض به تعطیلی نهادهای دولتی تظاهرات برگزار کردند.

این تظاهرات پس از آن برگزار شد که پارلمان یونان نهم اسفند ماه با بی اعتنایی به تظاهرات مردم دور جدیدی از طرح های ریاضت اقتصادی را در راستای تلاشها برای دریافت کمکهای بین المللی به منظور جلوگیری از ورشکستگی در ماه مارس تصویب و موافقت خود را با کاهش حقوق افراد بازنشسته اعلام کرد.

این طرح پس از موافقت پارلمان آلمان با اعطای دومین بسته وامی به میزان 130 میلیارد یورو (173 میلیارد دلار) به یونان در روز دوشنبه و در پی هشدار "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان به قانونگذاران در این باره که رها کردن یونان به حال ورشکستگی "غیر مسئولانه" است، تصویب شد.

با وجود تلاش سران اتحادیه اروپا برای کمک به یونان و جلوگیری از سرایت بحران این کشور به دیگر مناطق این اتحادیه، کارشناسان بخت اندکی را برای موفقیت آمیز بودن طرحهای ارائه شده متصور هستند.

کد مطلب 1559578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها