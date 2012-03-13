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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۳

اکبریان:

سرعت و کیفیت اجرای پروژه های استان البرز افزایش یابد

سرعت و کیفیت اجرای پروژه های استان البرز افزایش یابد

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی شهر گفت: سرعت و کیفیت اجرای پروژه های استان البرز در سال آینده افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از تلاشگران خدمات شهری شهرداری کرج اظهار داشت: سرعت و کیفیت اجرای پروژه های استان البرز در سال آینده افزایش یابد.

وی ادامه داد: اقدامات عمرانی مطلوبی در حوزه شهری کرج در سال جاری انجام شد که شورای شهر و شهرداری کرج زحمات بسیاری را کشیدند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی شهر گفت: در دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز تمام مشکلات و طرح های پیشنهادی مطرح و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

اکبریان تقدیر از پاکبانان و کارگران فضای سبز کلانشهر کرج را کار شایسته ای عنوان کرد و اظهار داشت: این افراد با تلاش بی شائبه و شبانه روزی خود شایسته تقدیر هستند.
 

کد مطلب 1559579

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