سرعت و کیفیت اجرای پروژه های استان البرز افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از تلاشگران خدمات شهری شهرداری کرج اظهار داشت: سرعت و کیفیت اجرای پروژه های استان البرز در سال آینده افزایش یابد.



وی ادامه داد: اقدامات عمرانی مطلوبی در حوزه شهری کرج در سال جاری انجام شد که شورای شهر و شهرداری کرج زحمات بسیاری را کشیدند.



نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی شهر گفت: در دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز تمام مشکلات و طرح های پیشنهادی مطرح و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.



اکبریان تقدیر از پاکبانان و کارگران فضای سبز کلانشهر کرج را کار شایسته ای عنوان کرد و اظهار داشت: این افراد با تلاش بی شائبه و شبانه روزی خود شایسته تقدیر هستند.

