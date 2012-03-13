حمله مسلحانه در وزیرستان / 7 نفر در دومین حمله موشکی آمریکا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، منابع پاکستانی گزارش دادند بر اثر انفجار یک نارنجک و تیراندازی در وزیرستان شمالی یک مقام ارشد پاکستانی و دو فرد دیگر کشته شدند.

گفته می شود که این مقام ارشد پاکستانی با رهبران قبیله نشین درباره ساخت و ساز جاده ای در این کشور سخن می گفت، که فردی ناشناس نارنجکی را در داخل این نشست پرتاب کرد.

این مقام ارشد پاکستانی برای معالجه به بیمارستان منتقل شد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده نکرده است.

خبر دیگر اینکه رسانه های پاکستان از حمله دوم هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به وزیرستان جنوبی و کشته شدن هفت نفر خبر دادند.

شبکه تلویزیونی "دنیا" پاکستان ساعاتی قبل اعلام کرد بر اثر حمله موشکی آمریکا به وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور دست کم 8 نفر کشته شدند.

رسانه های پاکستان گزارشهای متفاوتی را درباره محل دقیق این حمله گزارش دادند، اما گفته می شود که هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده یک وسیله نقلیه را که حامل شبه نظامیان بود، مورد هدف قرار داده است.

این حمله پس از آن رخ داد که سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد حملات هواپیماهای بدون سرنشین غیرقابل قبول است و نتیجه عکس دارد.