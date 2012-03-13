به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مشارکت های مردمی بهزیستی خرساان شمالی گفت: چند خانواده بجنوردی مبلغ سی میلیون ریال کمک غیرنقدی به مددجویان بهزیستی این استان اهدا کردند.

احمد فخراییان با اعلام این خبر افزود: به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری و در آستانه نوروز چند خانواده بجنوردی با همکاری یکی از کارکنان بهزیستی مبلغ سی میلیون ریال بصورت غیر نقدی به بیست خانواده تحت پوشش بهزیستی اهدا کردند.

وی اظهار داشت:این هدایا در قالب حواله پوشاک به مددجویان نیازمند تحت پوشش بهزیستی بجنورد اهدا شده است.

وی تصریح کرد: کمک های یاد شده با حضور مدیرکل بهزیستی استان و نماینده خیرین در منازل مددجویان، به آنان تحویل گردیده است.

برگزاری دوره آموزشی اتوما سیون اداری ویژه کارکنان کمیته امداد خراسان شمالی



رئیس اداره نیروی انسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: دومین دوره آموزشی اتوماسیون اداری ویژه کارکنان دبیرخانه کمیته امداد این استان برگزار شد.



حسین نوری گفت: دومین دوره آموزشی آشنایی کاربران دبیرخانه با اموراداری، با حضور 14 نفر از روسا، کارکنان و کاربران دبیرخانه در محل سالن اجتماعات این نهاد برگزار شد.



وی بابیان اینکه این دوره آموزشی طی دو روز وبه مدت 16 ساعت ادامه داشت افزود : برای برگزاری این دوره آموزشی اعتباری بالغ بر 8 میلیون و290 هزار ریال اختصاص یافته است.



وی یادآور شد: کلاس های ضمن خدمت همه ساله در راستای ارتقاء سطح علمی و بینش کارکنان در موضوعات مختلف برگزار می شود.



رئیس اداره نیروی انسانی کمیته امداد خراسان شمالی افزود: این نهاد همه ساله در نوبت های مختلف برای مسئولان هر حوزه دوره های آموزشی برگزار می‌کند.



نوری اظهار امیدواری کرد تا با ارتقا هر چه بیشتر بینش کارکنان، گام های مثبت و ارزنده ای در راستای خدمت رسانی به محرومین جامعه برداشته شود.

افتتاح اتاق صنعت برق در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

مدیر امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گفت: اتاق صنعت برق در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد افتتاح شد.



غلامرضا بناگر افزود: این اقدام در راستای ارتباط موثرعلمی و فنی دانشگاه با صنعت برق، در زمینه تولید، انتقال و توزیع صورت گرفته است.



وی راه اندازی اتاق صنعت برق را با هدف گسترش همکاری پژوهشی متقابل بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی عنوان کرد و گفت: مسئولین شرکت کننده در این نشست، عزم خود را برای تاسیس مرکز تحقیقات کاربردی برق با استفاده از پتانسیل های مشترک برگزاری همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی بر اساس نیازهای مشترک و افزایش اثر بخشی عملی، کار آموزی و دانشجویی اعلام کردند.