950 امدادگر هلال احمر گیلان در آماده باش به سر می برند

رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد امدادگر در سراسر استان برای ارائه خدمات امدادی در چهارشنبه آخر سال به همراه 30 دستگاه آمبولانس، خودروهای امدادی، موتورسیکلت و تجهیزات کامل امدادی هم اکنون در حالت آمده باش هستند.

وی از هموطنان خواست با توجه به اثرات منفی مواد آتش زا و محترقه و احتمال بروز حوادث خطرناک و جبران ناپذیر از استفاده آن خودداری کنند.

معاون امداد و نجات هلال احمر گیلان ادامه داد: همشهریان در صورت بروز حادثه و نیاز به ارائه خدمات امدادی می توانند با تلفن 147 ندای امداد تماس بگیرند.