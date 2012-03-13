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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۵

در چهارشنبه آخر سال/

950 امدادگر هلال احمر گیلان در آماده باش به سر می برند

950 امدادگر هلال احمر گیلان در آماده باش به سر می برند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات هلال احمر گیلان از آماده باش 957 امدادگر در چهارشنبه آخر سال خبر داد.

رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد امدادگر در سراسر استان برای ارائه خدمات امدادی در چهارشنبه آخر سال به همراه 30 دستگاه آمبولانس، خودروهای امدادی، موتورسیکلت و تجهیزات کامل امدادی هم اکنون در حالت آمده باش هستند.

وی از هموطنان خواست با توجه به اثرات منفی مواد آتش زا و محترقه و احتمال بروز حوادث خطرناک و جبران ناپذیر از استفاده آن خودداری کنند.

معاون امداد و نجات هلال احمر گیلان ادامه داد: همشهریان در صورت بروز حادثه و نیاز به ارائه خدمات امدادی می توانند با تلفن 147 ندای امداد تماس بگیرند.

کد مطلب 1559587

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