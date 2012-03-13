هزار نفر در مراکز فنی و حرفه ای آزاد خلخال مهارت آموختند

به گزاش خبرنگار مهر، علی روشندهی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از برخی آموزشگاههای خلخال عنوان کرد: در طول 11 ماه گذشته بیش از 216 هزار و 749 نفر - ساعت آموزش در آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد تحت نظارت مرکز آموزش فنی و حرفه ای خلخال در حرفه های مختلف و دوره های آموزشی شرکت کرده اند.

این مسئول نقش آموزشگاههای آزاد را در تحقق اهداف کمی و کیفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فراگیری مهارت کار کردن و اشتغالزایی را در جامعه موثر دانست.

به گفته وی در شهرستان خلخال تعداد 15 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در رشته های فناوری اطلاعات، امورمالی و بازرگانی، عمران، طراحی دوخت و صنایع دستی و هنری، مراقبت زیبائی فعالیت دارند.



