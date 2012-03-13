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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

کی پور تاکید کرد:

نظارت بر بازار در علی آبادکتول افزایش یابد

نظارت بر بازار در علی آبادکتول افزایش یابد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول با اشاره به فصل نوروز و تهیه مایحتاج مردم گفت: اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی باید نظارت خود بر بازار را افزایش دهند تا مردم با خیال آسوده به خرید پرداخته و سودجویان نیز سوء استفاده نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر سه شنبه در جمع مسئولان منطقه افزود: کلیه دستگاه های ذیربط در ستاد تسهیلات نوروزی هماهنگی های لازم را صورت دهند و تعامل و همکاری بین دستگاه های مرتبط با ستاد تسهیلات نوروزی افزایش یابد.

وی اظهار داشت: ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه، افزایش توان عملیاتی متولی امور امداد و نجات، افزایش اطمینان خاطر و تامین امنیت روانی مردم صورت پذیرد تا مسافران شهرستان خاطره خوبی از علی آباد کتول داشته باشند. 

فرماندار شهرستان علی آباد کتول از حضور پرشور مردم شهرستان در پای صندوق های رای تشکر و قدردانی کرد.
 
کی پور گفت: شهرستان علی آباد کتول در استان تنها شهرستانی بود که انتخابات آن بصورت الکترونیکی برگزارشد و باموفقیت به پایان رسید.

کی پورافزود: بار دیگر استکبار جهانی باحضور مردم در انتخابات ناکام ماند و مردم ما با حضور باشکوه خود در روز 12 اسفند همه توطئه های دشمن را نقش بر آب و آنان را مایوس کردند.
کد مطلب 1559600

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