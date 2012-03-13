تلفات رانندگی در مازندران پایین تر از مقیاس کشوری است

سرتیپ دوم پاسدار علی رضا مسکنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متوسط کشوری در کاهش تلفات رانندگی امسال تاکنون 14درصد بوده که مازندران در این خصوص بیش از 15درصد کاهش تلفات رانندگی داشته است.



وی بدون ذکر میزان تلفات ناشی از رانندگی پارسال در مازندران اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون در مجموع تلفات رانندگی در جاده های ارتباطی مازندران 104 کشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشته است.



فرمانده انتظامی مازندران، استفاده از تجهیزات فنی و الکترونیکی و حضور موثر پلیس و به روزشدن تجهیزات پلیسی در کاهش تلفات رانندگی در جاده های این استان را موثر دانست.



مسکنی ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط مسافر خیز بودن مازندران، به کارگیری تجهیزات هوشمند در جاده های استان بتواند در کاهش تلفات جاده‌‌ای وارتقای فرهنگ ترافیکی و رانندگی مردم تاثیر گذار باشد.

وی تصریح کرد: ناجا هم اکنون همه توان خود را به استفاده از فناوریهای جدید هوشمند در کنترل تردد خودروها در جاده های کشور گذاشته که نمونه آن افتتاح مرکزهوشمند ثبت تخلفات رانندگی جاده هراز در پلس راه آمل است.



فرمانده انتظامی مازندران، اجرای این طرحها را در راستای برقراری نظم و آرامش بیشتر برای مردم در جهت سفری امن و ایمن عنوان کرد.



