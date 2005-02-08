به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به بحرين ، راشد الدوساري هافبك تيم ملي فوتبال بحرين در گفت و گو با روزنامه البيان چاپ منامه با بيان مطلب فوق افزود : در مسابقات جام ملتهاي آسيا تيم ملي ايران با علي كريمي بازيكن كليدي و ستاره خود بسيار خطرناك ظاهر شد و اين بازيكن ستاره تيمش در اين رقابتها بود اما دربازي روزچهارشنبه قصد داريم تا اين بازيكن را با وجود ستاره بودن مهار كرده و اجازه ندهيم تا خودنمايي كند.
وي ادامه داد : به عقيده من ايراني ها در اين مسابقه به دنبال انتقام هستند تا شكست سال 2002 را جبران نمايند اما ما با آرامش به اين مسابقه خواهيم آمد و با فراموش كردن آن پيروزي اميدواريم كه بتوانيم روياي ورود به جام جهاني را براي مردم كشورمان به واقعيت تبديل نماييم. به همين خاطر بي صبرانه منتظر بازي با ايران هستيم.
هافبك تيم ملي فوتبال بحرين در گفت و گو با روزنامه البيان :
ايرانيها به فكر انتقام هستند / كريمي را مهارمي كنيم
تيم ملي فوتبال ايران با دراختيار داشتن بازيكنان بزرگ از تجربيات زيادي برخوردار است اما ما نيز كمتر از آنها نيستيم و براي پيروزي به ميدان مي رويم.
به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به بحرين ، راشد الدوساري هافبك تيم ملي فوتبال بحرين در گفت و گو با روزنامه البيان چاپ منامه با بيان مطلب فوق افزود : در مسابقات جام ملتهاي آسيا تيم ملي ايران با علي كريمي بازيكن كليدي و ستاره خود بسيار خطرناك ظاهر شد و اين بازيكن ستاره تيمش در اين رقابتها بود اما دربازي روزچهارشنبه قصد داريم تا اين بازيكن را با وجود ستاره بودن مهار كرده و اجازه ندهيم تا خودنمايي كند.
نظر شما