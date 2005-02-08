ايرانيها به فكر انتقام هستند / كريمي را مهارمي كنيم

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به بحرين ، راشد الدوساري هافبك تيم ملي فوتبال بحرين در گفت و گو با روزنامه البيان چاپ منامه با بيان مطلب فوق افزود : در مسابقات جام ملتهاي آسيا تيم ملي ايران با علي كريمي بازيكن كليدي و ستاره خود بسيار خطرناك ظاهر شد و اين بازيكن ستاره تيمش در اين رقابتها بود اما دربازي روزچهارشنبه قصد داريم تا اين بازيكن را با وجود ستاره بودن مهار كرده و اجازه ندهيم تا خودنمايي كند.

وي ادامه داد : به عقيده من ايراني ها در اين مسابقه به دنبال انتقام هستند تا شكست سال 2002 را جبران نمايند اما ما با آرامش به اين مسابقه خواهيم آمد و با فراموش كردن آن پيروزي اميدواريم كه بتوانيم روياي ورود به جام جهاني را براي مردم كشورمان به واقعيت تبديل نماييم. به همين خاطر بي صبرانه منتظر بازي با ايران هستيم.