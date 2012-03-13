منطقه آزاد انزلی با 63 طرح به استقبال مسافران نوروزی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، امین افقی به ایجاد ستاد تسهیلات دائمی سفر منطقه آزاد انزلی با هدف برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر میان بخش های مختلف این سازمان اشاره کرد و افزود: در این جلسه برنامه های پیشنهادی در قالب 63 طرح با هدف ارائه سرویس دهی متنوع تر و رضایت بیشتر گردشگران مورد تائید و تصویب قرار گرفت.

وی اظهارداشت: در بخش ارائه امکانات تفریحی راه اندازی پیست کارتینگ، استقرار درشکه سواری، شتر سواری، ایجاد فضای لازم به منظور برگزاری ورزشهای ساحلی، برگزاری مسابقات ساخت مجسمه های شنی به صورت روزانه و ورزش های آبی از سوی این سازمان به گردشگران نوروزی ارائه خواهد شد.

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد انزلی گفت: نوسازی مبلمان شهری محدوده منطقه، بازسازی و تجهیز آلاچیق ها، سرویس های بهداشتی، گسترش فضای پارکینگ منطقه، نظافت بخش های مختلف فاز تجارت و مجموعه طرح ساحلی، اجرای نقاشی سه بعدی در محدوده منطقه برای نخستین بار در سطح کشور، نوسازی لوازم ورزشی و پارک بازی کودک مستقر در طرح ساحلی از دیگر برنامه های ستاد تسهیلات دائمی سفر منطقه با هدف خدمات رسانی بهینه به گردشگران است.

وی یادآور شد: حضور پرسنل بخش های مختلف اداری سازمان تا ساعت 21 شب، خدمات دهی 24 ساعته نیروهای حراست فیزیکی و خدماتی سازمان به همراه حضور نیروهای آتش نشانی، جمعیت هلال احمر و نیروی انتظامی از مصوبات این ستاد به منظور رفاه حال مسافران نوروزی منطقه آزاد انزلی است.