تکثیر 700 هزار ماهی زینتی در اردبیل/ ماهیان قرمز در آبهای طبیعی رها نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، میر آرمان واعظی عصر سه شنبه در بازدید از برخی استخرهای پرورش ماهی اردبیل اعلام کرد: این میزان در سال آینده پیش بینی می شود به بیش از یک میلیون قطعه برسد.

وی با اشاره به فرا رسیدن عید نوروز و خرید ماهی تصریح کرد: با توجه به اینکه ماهی های قرمز موجود در بازار آلوده به برخی از مواد شیمیایی هستند از دسترس کودکان دور نگه داشته شده و از تماس مستقیم دست پرهیز شود.

وی نسبت به رهاسازی این ماهیان به حوضچه ها، رودخانه ها و دریاچه های طبیعی هشدار داد و عنوان کرد: پراکنش اصلی ماهی قرمز از کشور چین است و سبب آلوده شدن محیط زیست و به ویژه آبهای جاری می شود.

به گفته این مسئول در سالهای گذشته رهاسازی این ماهیان در دریاچه های اردبیل سبب به هم خوردن اکوسیستم این آبها شد.

نولید آبزیان در اردبیل 10 درصد افزایش یافت

مدیر شیلات استان اردبیل همچنین از افزایش 10 درصدی میزان تولید آبزیان در نسبت به برنامه پیش بینی شده خبر داد.

به گفته واعظی برنامه پیش بینی شده برای تولید آبزیان استان در سال جاری دو هزار و 700 تن بود که امسال سه هزار تن انواع ماهی گرم آبی، سرد آبی، ماهیان خاویاری و میگو تولید شد.

وی تولید سه هزار و 200 تن انواع آبزیان در سال 91 را از برنامه های مدیریت شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود این میزان به سه هزار و 500 تن نیز افزایش یابد.