چهارشنبه سوری در آمل شش مصدوم بر جای گذاشت

شهرام کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد ازعصر تا شامگاه سه شنبه در بخش اورژانس بیمارستان 17 شهریور پذیرش شدند و پس از مداوای سطحی مرخص شدند.
وی افزود: در حوادث چهارشنبه سوری در آمل دو دختر و پسر هفت ساله، پسر و دختر 14 و17 ساله به همراه خانمی 23 ساله و مردی 34 ساله از جمله مصدومان این مراسم بودند.
رئیس بیمارستان 17 شهریور آمل ادامه داد: چهار نفر از این تعداد از ناحیه چشم و صورت مصدومیت جزیی پیدا کردند و پارگی دو انگشت دو نفر از جمله آسیب های رخ داده برای مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در آمل بوده است.
کاشانی اضافه کرد: هر سال با وجود ارائه هشدارهای لازم به شهروندان متاسفانه عده ای، چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی برای برخی شهروندان دیگر تبدیل می کنند.
آمل - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان 17 شهریور آمل از پذیرش شش مصدوم ناشی از مراسم چهارشنبه سوری 23 اسفندماه 90 تاکنون در این مرکز درمانی خبر داد.
شهرام کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد ازعصر تا شامگاه سه شنبه در بخش اورژانس بیمارستان 17 شهریور پذیرش شدند و پس از مداوای سطحی مرخص شدند.
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