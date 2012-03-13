چهارشنبه سوری در آمل شش مصدوم بر جای گذاشت

شهرام کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد ازعصر تا شامگاه سه شنبه در بخش اورژانس بیمارستان 17 شهریور پذیرش شدند و پس از مداوای سطحی مرخص شدند.



وی افزود: در حوادث چهارشنبه سوری در آمل دو دختر و پسر هفت ساله، پسر و دختر 14 و17 ساله به همراه خانمی 23 ساله و مردی 34 ساله از جمله مصدومان این مراسم بودند.



رئیس بیمارستان 17 شهریور آمل ادامه داد: چهار نفر از این تعداد از ناحیه چشم و صورت مصدومیت جزیی پیدا کردند و پارگی دو انگشت دو نفر از جمله آسیب های رخ داده برای مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در آمل بوده است.



کاشانی اضافه کرد: هر سال با وجود ارائه هشدارهای لازم به شهروندان متاسفانه عده ای، چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی برای برخی شهروندان دیگر تبدیل می کنند.