  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۶

عنایتی به مهر گفت:

بذرپاشی خزانه برنج در سه شهر مازندران آغاز شد

بذرپاشی خزانه برنج در سه شهر مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران از آغاز عملیات بذر پاشی خزانه برنج امسال در سه شهر استان خبر داد.

حسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بذرپاشی خزانه برنج در فریدونکنار، آمل و بابلسر از اوایل اسفند تاکنون آغاز شده است.

وی افزود: براساس نظر محققان توصیه می شود که کشاورزان بذرپاشی خزانه را انجام دهند.

عنایتی با بیان اینکه با انجام شخم و شیار زمستانه و آب تخت کردن شالیزارها آفات و بیماری های برنج کاهش می یابد افزود: با آب تخت کردن شالیزارها می توان خزانه گیری و کاشت برنج را با سرعت بیشتر و در زمان زودتری انجام داد.

وی رعایت اصول فنی کاشت در زمان مناسب را مهمترین عامل در افزایش عملکرد محصول و جلوگیری از خسارت آفت و بیماری برنج برشمرد.

مدیر زارعت جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال در 239 هزار هکتار شالیزار برنج کشت شود و در صورت همکاری کشاورزان و کارشناسان می توان کشت دوم برنج را در سطح بیشتر و در زمان مناسب تری گسترش داد.

وی بیان داشت: تاکنون بیش از 430 تن بذر اصلاح شده ارقام پر محصول میان کشاورزان توزیع شده است.

کد مطلب 1559625

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها