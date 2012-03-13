بذرپاشی خزانه برنج در سه شهر مازندران آغاز شد

حسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بذرپاشی خزانه برنج در فریدونکنار، آمل و بابلسر از اوایل اسفند تاکنون آغاز شده است.

وی افزود: براساس نظر محققان توصیه می شود که کشاورزان بذرپاشی خزانه را انجام دهند.

عنایتی با بیان اینکه با انجام شخم و شیار زمستانه و آب تخت کردن شالیزارها آفات و بیماری های برنج کاهش می یابد افزود: با آب تخت کردن شالیزارها می توان خزانه گیری و کاشت برنج را با سرعت بیشتر و در زمان زودتری انجام داد.

وی رعایت اصول فنی کاشت در زمان مناسب را مهمترین عامل در افزایش عملکرد محصول و جلوگیری از خسارت آفت و بیماری برنج برشمرد.

مدیر زارعت جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال در 239 هزار هکتار شالیزار برنج کشت شود و در صورت همکاری کشاورزان و کارشناسان می توان کشت دوم برنج را در سطح بیشتر و در زمان مناسب تری گسترش داد.

وی بیان داشت: تاکنون بیش از 430 تن بذر اصلاح شده ارقام پر محصول میان کشاورزان توزیع شده است.