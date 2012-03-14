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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

محمدی:

مصدومیت های چهارشنبه پایان سال در زنجان کاهش یافت/ مصدومیت چشم رکورددار

مصدومیت های چهارشنبه پایان سال در زنجان کاهش یافت/ مصدومیت چشم رکورددار

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس ستاد هدایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان از سپری شدن چهارشنبه پایان سال نسبتا آرام در سطح استان زنجان خبر داد و گفت: خوشبختانه امسال شاهد کاهش 50 درصدی آمار مصدومان چهارشنبه سوری نسبت به سال 89 بودیم.

سلمان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آمار مصدومان از ساعت 16 روز سه شنبه تا صبح روز جاری(چهارشنبه) است، افزود: در چهارشنبه امسال تنها 63 مورد آمار مصدومان در سطح استان بودیم.
 
محمدی بیشترین نوع مصدومیت ها را از ناحیه چشم عنوان کرد و افزود: از تعداد مصدوم های چهارشنبه سوری در سطح استان زنجان بیشترین مصدویت ها از ناحیه چشم بوده است و بقیه به صورت جراحت های جزئی و سرپایی بودند.
 
وی ادامه داد: از تعداد 63 مورد آمار مصدومان ناشی از حوادث چهارشنبه سوری در استان زنجان تنها پنج مورد  به دلیل شدت جراعات بستری شده اند.
 
کارشناس ستاد هدایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان افزود: میانگین مصدومان چهارشنبه سوری امسال را جوانان 18 تا 28 سال تشکیل می دهند.
 
محمدی با تقدیر از تعامل سازنده مردم در زمینه رعایت اصول  ایمنی افزود: رسانه ها نقش تاثیرگذار و اساسی در زمینه ایجاد فضای مناسب برای کاهش خطرات و حوادث ناشی از برنامه های چهارشنبه سوری داشتند.
 
بیشترین مصدومان مربوط به شهرستان زنجان و کمترین  مصدومیت ها مربوط به شهرستان ماهنشان بود و باتوجه به آگاهی بخشی از طریق اطلاع رسانی به خانواده ها، امسال شمار مصدومان نسبت به سالهای گذشته کمتر و بخش عمده مصدومیت ها نیز به صورت سطحی بود.
 
محمدی افزود: بیشترین علت مصدومیت با 40 مورد مربوط به مواد منفجره "ترقه" و به ترتیب 6 ، 4 ، 3 و 2 مورد نیز ناشی از دینامیت، آتش سوزی، فشفشه و نارنجک بود.
کد مطلب 1559637

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