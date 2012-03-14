مصدومیت های چهارشنبه پایان سال در زنجان کاهش یافت/ مصدومیت چشم رکورددار

سلمان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آمار مصدومان از ساعت 16 روز سه شنبه تا صبح روز جاری(چهارشنبه) است، افزود: در چهارشنبه امسال تنها 63 مورد آمار مصدومان در سطح استان بودیم.

محمدی بیشترین نوع مصدومیت ها را از ناحیه چشم عنوان کرد و افزود: از تعداد مصدوم های چهارشنبه سوری در سطح استان زنجان بیشترین مصدویت ها از ناحیه چشم بوده است و بقیه به صورت جراحت های جزئی و سرپایی بودند.

وی ادامه داد: از تعداد 63 مورد آمار مصدومان ناشی از حوادث چهارشنبه سوری در استان زنجان تنها پنج مورد به دلیل شدت جراعات بستری شده اند.



کارشناس ستاد هدایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان افزود: میانگین مصدومان چهارشنبه سوری امسال را جوانان 18 تا 28 سال تشکیل می دهند. محمدی با تقدیر از تعامل سازنده مردم در زمینه رعایت اصول ایمنی افزود: رسانه ها نقش تاثیرگذار و اساسی در زمینه ایجاد فضای مناسب برای کاهش خطرات و حوادث ناشی از برنامه های چهارشنبه سوری داشتند.

بیشترین مصدومان مربوط به شهرستان زنجان و کمترین مصدومیت ها مربوط به شهرستان ماهنشان بود و باتوجه به آگاهی بخشی از طریق اطلاع رسانی به خانواده ها، امسال شمار مصدومان نسبت به سالهای گذشته کمتر و بخش عمده مصدومیت ها نیز به صورت سطحی بود.

محمدی افزود: بیشترین علت مصدومیت با 40 مورد مربوط به مواد منفجره "ترقه" و به ترتیب 6 ، 4 ، 3 و 2 مورد نیز ناشی از دینامیت، آتش سوزی، فشفشه و نارنجک بود.