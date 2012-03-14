شجاعت بی نظیر امام خامنه ای موجب عقب نشینی دشمنان از مواضع خود شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رعایتی، شامگاه سه شنبه در آخرین جلسه شورای معاونان سپاه استان سمنان که در سالن جلسات این سپاه برگزار شد، با اشاره به فرا رسیدن عید نوروز گفت: یکی از برکات عید نوروز بازدید از نزدیکان و ترویج صله رحم با اقوام است.

وی ادامه داد: هدف در دید و بازدیدهای نوروزی باید جذب و تألیف قلوب باشد تا منظور صله رحم فراهم شود.

رعایتی با بیان اینکه باید از فرصتها بهره برد خاطرنشان کرد: هر انسانی اگر می خواهد به سعادت برسد باید از فرصتها بهره بگیرد، اما در عین حال فرصتهای پیش روی انسان حساب و کتاب دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با اشاره به ارکان سعادتمندی انسان از دیدگاه روایات اسلامی، گفت: ایمان اولین رکن سعادتمندی انسان هاست، لکن ایمانی انسان را سعادتمند می کند که لغلغه زبان نبوده و توأم با معرفت باشد.

رعایتی نشانه معرفت در ایمان را انجام عمل صالح عنوان کرد و افزود: عمل صالح دومین رکن سعادتمندسازی انسان است.

وی اظهار داشت: سومین رکن سعادتمندی انسان این است که در عین اینکه انسان دیندار عامل به عمل صالح است، باید در جامعه مروج معارف الهی بوده و نسبت به منکرات و معاصی واکنش نشان داده و با روش اسلامی جامعه را از آنها نهی کند.

رعایتی چهارمین رکن سعادتمندی بشر را صبر و استقامت عنوان کرد و گفت: مؤمنین اگر در برابر مشکلات و مصائب، صبر و استقامت کرده و طاقت از کف ندهند، خداوند یاریشان خواهد کرد و این قول خداوند کریم است.

