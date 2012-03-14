عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

* خاورمیانه

- برخی گزارشها از تلاش ناکام در زمینه ترور سفیر قطر در بلژیک خبر می دهند.

- اعتراضات دانشجویی در عربستان به ریاض و دیگر شهرهای این کشور کشیده شد.

- بحرینی ها بار دیگر در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در شهر "دراز" و دیگر مناطق تظاهرات کردند.

- با سقوط موشکهای مقاومت در شهرکهای صهیونیستی مقامات تل آویو مجبور به آتش بس و توقف حملات خود علیه غزه شدند.

- "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه ماه می (خردادماه) را به عنوان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرد.

- "امیر طلال بن عبدالعزیز" شاهزاده سعودی خواستار برخورد جدی با تمامی فاسدان در عربستان شد.

- مردم افغانستان بار دیگر بر لزوم خروج اشغالگران آمریکایی از این کشور تاکید کردند.

- حماس تاکید کرد: آتش بس با رژیم صهیونیستی به معنای محدود کردن توان مقاومت نیست.

- مقامات دمشق به پیشنهادات اخیر "کوفی عنان" فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه پاسخ گفت.

* آفریقا

- بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در سومالی 30 نفر کشته شدند.

* آمریکا

- "ریک سنتروم" در ایالت آلاباما و می سی سی پی در رقابت با دیگر نامزدهای جمهوریخواه پیروز شد.

- "ال گور" معاون رئیس جمهور سابق آمریکا دموکراسی آمریکایی را هک شده توصیف کرد.

* سازمانهای بین المللی

- انتشار گزارشی از سوی سازمان ملل نشان داد: میزان مصرف آب در جهان تا سال 2050 به میزان 19 درصد افزایش می یابد/ کشورهای عربی تنها نیم درصد از منابع آبی جهان را در اختیار دارند.