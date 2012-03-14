آمریکایی ها مخالف اقدام غیر مسئولانه علیه ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، بر اساس این نظرسنجی که از سوی یک دانشگاه در مریلند صورت گرفته شهروندان ایالات متحده معتقدند که اقدام نظامی علیه ایران تاثیری در عزم و اراده تهران برای پیگیری برنامه خود نخواهد داشت.

در این نظر سنجی آمده است: در صورت حمله به تاسیسات اتمی ایران، این کشور در کمتر از 5 سال بار دیگر می تواند این تاسیسات را بازسازی کند. این نظر سنجی عنوان می کند که اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی نه تنها سودمند نخواهد بود بلکه هزینه های بالایی هم خواهد داشت و تنها نیمی از نظر دهندگان اعلام کرده اند که اقدام علیه ایران سبب تضعیف آن خواهد شد.

همچنین بر اساس این نظر سنجی تنها کمتر از یک پنجم آمریکایی‌ها اعتقاد دارند که چنین حمله‌ای به تاخیر در برنامه هسته ای ایران برای بیش از پنج سال خواهد شد.

از هر هفت نفر تنها یک نفر اعتقاد دارند که آمریکا باید اسرائیل را تشویق به حمله بکند. در عوض 69 درصد از آمریکایی ها اعتقاد دارند که آمریکا باید بر ادامه گفتگوها با ایران تاکید کند و اکثریت گسترده ای هم می گویند که آمریکا ابتدا باید از طریق شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اقدام کند.

در نظر سنجی دیگری که در همین رابطه از 500 نفر در اسرائیل صورت گرفته تنها 19 نفر معتقدند که اسرائیل باید حتی بدون کمک و پشتیبانی آمریکا به ایران حلمه کند و 42 درصد نیز گفتند که تل آویو تنها در صورت حمایت واشنگتن دست به این کار بزند و 34 درصد هم با هرگونه اقدامی مخالفت کرده اند.

اسرائیلی‌ها هم مانند آمریکاییها تردید دارند که اقدام علیه ایران بتواند به تاخیر در برنامه هسته ای آن منجر شود.