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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۴

نامجو :

داشتن نگاه ملى به نیازهاى کشور انتظار دولت از مجلس است

داشتن نگاه ملى به نیازهاى کشور انتظار دولت از مجلس است

وزیر نیرو گفت: انتظاری که از نمایندگان وجود دارد، داشتن نگاه ملی به جای پیگیری درخواستهای محلی است که به طور یقین مشکلات محلی و منطقه‌ای نیز به دنبال مسائل کلان کشور حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو ضمن بیان مطلب فوق افزود: خوشبختانه مردم به بلوغی رسیده اند که فکر می کنم براساس شناختی که از نمایندگان دارند، به آنها رای دادند و نمایندگان نتوانستند بر اساس قولها و وعده های آنچنانی نظر مردم را جلب کنند.
 
وی افزود: در این دوره از انتخابات برخی برای جمع آوری رای مردم سراغ تاریخچه زندگی و توانمندی خود رفتند این که چه صلاحیت هایی از قبل داشتند و آنچه که مربوط به روند گذشته خود می شد، بیشتر به مردم معرفی کردند تا این که بخواهند قول و قراری به مردم برای آینده بدهند و این رویکرد خوبی بود.
 
نامجو تصریح کرد:‌ نمایندگان مردم باید در مجلس به دنبال قانونگذاری، کار و تلاش و رفع مشکلات بر سر راه قانون باشند که این می تواند حرکت مناسبی ایجاد کند.
 
وزیر نیرو در ادامه گفت: انتظاری که از نمایندگان وجود دارد، داشتن نگاه ملی به مسائل کشور است. به جای این که تمام وقت خود را برای پیگیری و مطالبه درخواستهای محلی صرف کنند اگرچه آن هم در جای خود مهم است، مسائل اساسی کشور را حل کنند که به طور یقین با این روند مشکلات حوزه های انتخابیه نیز حل خواهد شد.
 
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر موانع زیادی بر سر راه قانون در کشور وجود دارد که سرعت دستگاه ها را برای پیشبرد برنامه ها گرفته و برنامه ریزی را تقریبا کمرنگ کرده است. انتظار مردم و دولت از نمایندگان آینده این است که این روند را اصلاح کنند. من افق بهتری را از هماهنگی بین دولت و مجلس در آینده متصور هستم و امیدوارم این اتفاق بیافتد.
 
کد مطلب 1559695

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