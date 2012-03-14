شماره نخست هفته نامه روژان در کردستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شماره هفته نامه فارسی و کردی روژان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ناصر خالدیان از روز سه شنبه در استان کردستان منتشر و عرضه شد.

در شماره نخست هفته نامه روژان که با تیتر نخست قاچاق در کردستان، تردید میان جرم و نیاز با قیمت 200 تومان منتشر و در سراسر این استان توزیع شده است.

در شماره نخست این هفته نامه کردی و فارسی در استان کردستان بخش زیادی از مطالب پیرامون حول انتشار اهمیت این شماره است.

از جمله دیگر مطالب منتشر شده در شماره نخست هفته نامه روژان می توان به "نفس های زریوار به شماره می افتد"، "مریوان در گذر تاریخ"، "یک نقاس گمشده اما فراموش نشده" و "کردستان سرزمین فرهنگ و تمدن" اشاره کرد.

ناصر خالدیان در شماره نخست این هفته نامه آوره است که روژان مستقل و به هیچ گروه و حزبی تعلق ندارد و به همین دلیل با رویکرد فرهنگی و اجتماعی در استان کردستان به دو زبان کردی و فارسی منتشر و توزیع می شود.

البته در بخش دیگری از سخن نخست این هفته نامه آمده است که درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز روژان به صورت منظم و هفتگی منتشر می شود.

از ابتدای سال جاری تاکنون چندین نشریه دیگر نیز به جمع مطبوعات استان کردستان پیوسته اند ولی هیچ کدام تاکنون نتوانسته اند به صورت منظم و مستمر حداقل پنج شماره منتشر و توزیع کنند.

خبرگزاری مهر در کردستان ورود هفته نامه جدید روژان به جمع مطبوعات استان کردستان را به دست اندرکاران این نشریه تبریک می گوید.