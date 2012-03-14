ارتقاء توانمندی دانش آموزان تنها با توسعه رشته های فنی میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه مظفر رستمی در نشست توسعه پایدار آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش در شهرستان سقز اظهار داشت: توسعه و تقویت آموزش های فنی و حرفه ای می تواند زمینه را برای تقویت مهارت های فنی دانش آموزان برای ورود به بازار کار در آینده را فراهم کند.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در عصر کنونی یادآور شد: توسعه و تقویت رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در توانمندسازی دانش آموزان، ارتقاء مهارت و حرفه آموزی دانش آموزان و تامین نیروهای کارآمد و تکنسین مورد نیاز جامعه نقش مهمی دارد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان سقز معرفی زمینه های تحصیلی و شغلی مرتبط با آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش، ضرورت توسعه آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش، موفقیت و دستاوردهای این آموزشها، تقدیر از مشاوران و مدیران دبیرستان ها و هنرستان ها، تهیه و توزیع تراکت، بروشور و پوستر مبنی بر معرفی رشته ها، هنرستان ها، دستاوردها و توانمندی ها این واحدهای آموزشی را هدف برگزاری این نشست یک روزه عنوان کرد.

نشست توسعه پایدار آموزش های فنی و حرفه ای برای آشنایی دانش آموزان پایه اول هنرستان ها به رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش توسط مدیریت آموزش و پرورش سقز در سالن شهید بهشتی این شهر و با حضور مسئولان و دانش آموزان و همچنین اولیا آنها برگزار شد.