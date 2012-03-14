جرائم مهم و خشن در سال 90 در استان ایلام وجود نداشت

امیرحیدر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام بدون شک یکی از امن ترین استانهای کشور است زیرا بیشتر این امنیت از مشارکت و همکاری مردم با پلیس انجام می شود.

وی بیان داشت: ایلام یکی از استانهایی است که جرائم خشن و مهم در آن وجود ندارد که این مورد نیز از شاخص های مهم وجود امنیت در استان است.

عباس زاده گفت: در سال جاری فقط یک مورد گروگانگیری در استان ایلام به وقوع پیوست که بلافاصله پلیس وارد عمل شد و فرد گروگانگیر دستگیر شد.

این فرمانده انتظامی بیان داشت: در سال جاری میزان قتل در استان ایلام 23 درصد کاهش یافته است که تمام این قتلها در استان ایلام کشف و متهمان دستگیر شده اند.

عباس زاده کاهش 22 درصدی تصافات منجر به فوت، کاهش 38 درصدی سرقت به عنف، 20 درصدی سرقت اماکن دولتی، سه درصدی سرقت احشام، 50 درصدی کیف قاپی را از دستاوردهای نیروی انتظامی استان ایلام در سال 90 اعلام کرد.

وی ادامه داد: 94 درصد تمام سرقتهای صورت گرفته در استان ایلام طی سال جاری کشف شده اند.

فرمانده نیروی انتظامی استان ایلام عنوان کرد: استقرار ایستگاههای موقت پلیس در مناطق و مکان هایی که خلا وجود نیروهای انتظامی و امنیتی وجود داشته از برنامه های ناجای استان ایلام در ایام نوروز است.