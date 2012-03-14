صدرنشینی دور هشتم مسابقات بین المللی شطرنج به روسها رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دور هفتم و هشتم مسابقات بین المللی شطرنج جام سید علی اکبر ابوترابی که در سالن ورزشی الغدیر قزوین جریان دارد سه شنبه شب به پایان رسید.

در این مسابقات تا پایان دور هشتم استاد بزرگ روسیه صدرنشین شد و احسان قائم مقامی به رده پنجم صعود کرد.

مسابقات بین المللی شطرنج قزوین جام سردار آزادگان در دور هشتم بعدازظهر سه شنبه با صدرنشینی اولگ کورنیف استاد بزرگ روسیه و صعود سه پله ای قایم مقامی دنبال شد.



در دور هشتم این رقابت ها کرنیف که با درجه بین المللی (ریتینگ) 2597 شانس اول قهرمانی به شمار می رود با کسب چهار پیروزی، دو تساوی و بدون شکست با هفت امتیاز صدرنشین شد، کرنیف با شکست دادن درینی توانست صدرنشین شود و اصغر گلی زاده هم نیز با پیروزی در این دور با کسب 6.5 امتیاز از رده چهارم به دوم صعود پیدا کرد.

پوریا درینی با حفظ امتیاز خود در برابر کرنیف شکست خورد و به رده سوم جدول سقوط کرد.

در یکی از دیدارهای حساس دور هشتم، احسان قائم مقامی با پیروزی در برابر همایون توفیقی توانست از جایگاه هشتم به رده پنجم صعود کند.

نفرات چهارم تا دهم این رقابت ها تا پایان دور هشتم به ترتیب امتیاز و پوئن شکنی هم بدینشرح اعلام شد: لوان پانتسولیا از گرجستان با 6.5 امتیاز، احسان قائم مقامی با 6.5 امتیاز، گایوز نیگولادزه از گرجستان با شش امتیاز، لوکا پائیشیدزه از گرجستان با شش امتیاز، مرتضی دربان با شش امتیاز، محمد لدهی از پاکستان با شش امتیاز و داویت بنیدزه با شش امتیاز در ردهه های بالای جدول هستند.



در مهم ترین دیدار دور نهم این رقابت ها که چهره قهرمان این مسابقات را مشخص خواهد کرد کرنیف با قائم مقامی استادان بزرگ روسیه و ایران به مصاف هم می روند، پانتسولیا با درینی دیدار می کند و بنیدزه با گلیزاده رو برو می شود.



از دیگر دیدارهای مهم دور نهم می توان به مسابقه دربان با گولیف و پایشیدزه با پورکاشیان اشاره کرد.



در اولین دورره مسابقات بین المللی شطرنج یادواره سید علی اکبر ابوترابی 143 شطرنج باز داخلی و خارجی شرکت دارند که 12 ورزشکار از کشورهای روسیه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، و آلمان هستند.



تیم ملی شطرنج آقایان و بانوان کشورمان نیز در این مسابقات حضور دارند.



این رقابتها از پنجشنبه هفته گذشته در 11 دور به روش سوئیسی آغاز شده است و تا فردا 25 اسفند ماه در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی الغدیر قزوین جریان دارد.