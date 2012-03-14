سینمای حرفه ای مدیون سینمای جوان و حوزه فیلم کوتاه است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم میرزاخانی سه شنبه شب در آیین اختتامیه جشنواره منطقه ای اترک که در سالن سینما گلشن شهرستان بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: در هر فصل سال 90 یک جشنواره با حضور هنرمندان متعدد در بخش های فیلم کوتاه، فیلمنامه، پوسترفیلم و عکس برگزار شده است.

وی افزود: آثار برگزیده در جشنواره های منطقه ای که موفق به کسب تندیس جشنواره شده اند، به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه خواهند یافت.

میرزاخانی با بیان اینکه در بین فیلمسازان و فعالان حوزه سینمای کشور برگزیدگانی با نقطه شروع جشنواره های سینمای جوان داریم، بیان داشت: سینمای حرفه ای ایران مدیون سینمای جوانان و حوزه فیلم کوتاه است.

وی گفت: با حمایت های رئیس سازمان سینمایی، 62 دفتر سینمای جوان در استان ها تجهیز شده که جوانان علاقمند با مراجعه به این دفاتر و همکاری نزدیک با مسئولان اقدام به تولید آثار بومی استان خود می کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن سینمای جوانان ایران افزود: زمینه حضور فیلم کوتاه در جشنواره فیلم فجر فراهم شده و آثاری که متشکل از یک موضوع واحد باشند، در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته می شوند.

یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان فصل 4- اترک با قرائت رای هیئت داوران جشنواره و معرفی افراد منتخب سه شنبه شب به کار خود پایان داد.

در آیین اختتامیه این جشنواره رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری کشور، استاندار خراسان شمالی، جمعی از مسئولان استانی، هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره و جمعی از علاقمندان به هنر سینما حضور داشتند.

مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان فصل 4- اترک در تالار فرهنگی هنری گلشن بجنورد برگزار شد.