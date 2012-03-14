4 میوه در ایران دیرتر خراب می شوند/ رتبه سوم در فناوری ماندگاری میوه

عبداله عاطفی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای حفظ رطوبت میوه و سبزیجات پوشش طبیعی بر روی میوه ها ایجاد می شود، افزود: این پوشش بر اثر شستشوی میوه ها از بین می رود از این رو به تدریج میوه و سبزیجات آب خود را از دست می دهند و خراب می شوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر میوه ها پس از چیده شدن همچنان به نفس کشیدن خود ادامه می دهند به این معنا که اکسیژن هوا را جذب و دی اکسید کربن و اتیلن را دفع می کنند. اکسیژن قندهای داخل میوه را به اسیدها و الکل ها تبدیل کرده و باعث ترش شدن و خرابی آنها می شود.



عاطفی استفاده از پوشش های نگهدارنده میوه و سبزیجات را راهکاری برای حفظ کیفیت میوه ها دانست و اظهار داشت: مواد غذایی در مدت زمان کوتاهی سریعا نرم، قهوه ای و آلوده به کپک می شوند از این رو استفاده از پوششهای نگهدارنده مواد غذایی می تواند مواد غذایی را از هجوم باکتریهای بیرونی محافظت کند.



مجری طرح از اجرای پروژه تحقیقاتی در زمینه افزایش ماندگاری میوه ها در زمان انبارداری خبر داد و یادآور شد: این پوشش می تواند روند کاهش وزن میوه را به حداقل برساند و از سرایت قارچهای بیماری زا به میوه های سالم مجاور جلوگیری می کند.



عاطفی افزایش عمر میوه همراه با تضمین سلامت و جذابیت آن و به حداقل رساندن ضایعات میوه در دوره انبارداری و صادرات آنها را از جمله مزیت های این پوشش عنوان کرد و گفت: این پوشش نگهدارنده بر روی چهار میوه "سیب"، "گلابی"، "هلو" و "شلیل" اعمال شد و نتایج نشان داد که این پوشش بسته به شرایط دما و رطوبت، نگهداری سیب و گلابی در انبار را تا 1 سال و شلیل و هلو تا 4 ماه را میسر می کند.



این محقق با تاکید بر اینکه در حال حاضر 2 کشور ایتالیا و اسپانیا در این عرصه پیشگام هستند، خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه تحقیقاتی ایران سومین کشوری است که به این فناوری دست پیدا کرده است.