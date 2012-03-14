عرضه بدون محدودیت کالا تا پایان تعطیلات/ رصد موشکافانه بازار در ایام عید

محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر با تاکید بر وجود ذخایر مناسب کالایی گفت: عرضه کالاهای اساسی تا پایان تعطیلات بدون محدودیت ادامه خواهد داشت و مصرف کنندگان می توانند مایحتاج خود را تامین کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در کنار توزیع و عرضه مناسب کالاها بازار نیز به لحاظ جلوگیری از تخلفاتی همچون گرانفروشی و کم فروشی رصد خواهد شد و حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز بازرسان با قوت به کار خود ادامه داده و اجازه سوء استفاده نخواهندداد.

وی تصریح کرد: گوشت، مرغ، برنج، روغن و شکر با قیمت مناسب در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، ‌فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار توزیع شده و قیمت‌ها نیز تحت کنترل قرار دارد.

ضیغمی نظارت و بازرسی را حلقه تکمیلی تنظیم بازار دانست و گفت: نظارت و بازرسی از اواخر بهمن شکل گرفته و 10 هزار بازرس بازار را زیر ذره بین خود دارند.