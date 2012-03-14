  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۹

ضیغمی به مهر خبر داد:

عرضه بدون محدودیت کالا تا پایان تعطیلات/ رصد موشکافانه بازار در ایام عید

عرضه بدون محدودیت کالا تا پایان تعطیلات/ رصد موشکافانه بازار در ایام عید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه به همت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای اساسی تا پایان تعطیلات بدون محدودیت در بازار عرضه خواهد شد، گفت: بازرسان به دقت حتی در ایام تعطیلات بازار را رصد کرده و اجازه سوء استفاده نمی‌دهند.

محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر با تاکید بر وجود ذخایر مناسب کالایی گفت: عرضه کالاهای اساسی تا پایان تعطیلات بدون محدودیت ادامه خواهد داشت و مصرف کنندگان می توانند مایحتاج خود را تامین کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در کنار توزیع و عرضه مناسب کالاها بازار نیز به لحاظ جلوگیری از تخلفاتی همچون گرانفروشی و کم فروشی رصد خواهد شد و حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز بازرسان با قوت به کار خود ادامه داده و اجازه سوء استفاده نخواهندداد.

وی تصریح کرد: گوشت، مرغ، برنج، روغن و شکر با قیمت مناسب در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، ‌فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار توزیع شده و قیمت‌ها نیز تحت کنترل قرار دارد.

ضیغمی نظارت و بازرسی را حلقه تکمیلی تنظیم بازار دانست و گفت: نظارت و بازرسی از اواخر بهمن شکل گرفته و 10 هزار بازرس بازار را زیر ذره بین خود دارند.

کد مطلب 1559724

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها