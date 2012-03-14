روز دوم رقابت های فوتبال نونهالان کشور با برتری نماینده خراسان شمالی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم این رقابت ها، در پی بارش برف و نامساعد بودن زمین، بازی های گروه یک مسابقات با تاخیر برگزار شد و تا ساعات ابتدایی سه شنبه شب ادامه یافت.

در این بازی ها تیم فوتبال سرخ پوشان ارقیان جاجرم با نتیجه 4 بر صفر استعدادهای درخشان آمل را در هم کوبید.

در ادامه ، بازی تیم های شموشک گلستان و ابومسلم مشهد با نتیجه 2 بر 1 به نفع نماینده گلستان به پایان رسید و شهرداری سمنان و فرابرتر فریدونکنار نیز به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

این مسابقات عصر چهارشنبه با برگزاری سه دیدار دیگر در زمین چمن هنرستان امیرکبیر جاجرم پیگیری خواهد شد.

مسابقات فوتبال نونهالان گروه یک کشور با شرکت تیم های سرخ پوشان ارقیان جاجرم، ابومسلم مشهد، شموشک گلستان، شهرداری سمنان، شهرداری امیرکلا، استعدادهای درخشان آمل و فرابرتر فریدونکنار از 22 اسفندماه به میزبانی شهر جاجرم استان خراسان شمالی آغاز شده است.