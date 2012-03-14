نامگذاری پل خطیب به 9 دی در تبریز اقدامی ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه سه شنبه در مراسم بهره برداری از این پل با قدردانی از تلاش و اقدام شهرداری در احداث پل روگذر 9 دی ، عمران و آبادانی شهرها ، گره گشایی از کار مردم و تسهیل عبور و مرور مردم را از جمله توصیه های موکد دین مبین اسلام و ائمه اطهار برشمرد و افزود: در احادیث متعدد و مکرر به این نکته اشاره شده است و اقدام شهرداری در احداث این پل که مصداق بارز ایجاد و تعریض راه و مسیر ترددی برای مردم می باشد ، از جمله خدمات مورد تأکید اسلام به شمار می رود.

امام جمعه تبریز، عمران و توسعه شهر را منوط به مشارکت مردم در پرداخت عوارض به شهرداری دانست و گفت: شهرها با عوارض پرداختی مردم اداره می شود و مردم باید در این امر همکاری جدی داشته و مسئولان نیز باید عوارض پرداختی مردم را در حوزه عمران هزینه کنند که خوشبختانه این رویه حاکم شده است.

آیت الله مجتهد شبستری در ادامه با اشاره به نامگذاری این پل به نام 9 دی گفت: این نامگذاری اقدامی معقول و پسندیده از سوی شهرداری تبریز است.

امام جمعه تبریز با قدردانی از خدمات شهرداری تبریز در تسریع روند توسعه شهر، افزود: تبریز شهر اولین هاست و باید در عمران و آبادانی نیز اولین در کشور باشد.

افتتاح 150 میلیارد ریال پروژه عمرانی جدید شهرداری

شهردار تبریز نیز از آماده سازی و افتتاح چندین طرح و پروژه مهم عمرانی خدماتی شهرداری به ارزش 150 میلیارد ریال به مناسبت سالروز شهادت شهید باکری و روز شهردار خبر داد.

علیرضا نوین در آیین بهره برداری از پل روگذر 9 دی افزود: این حجم از پروژه های عمرانی خدماتی به مناسبت سالروز شهادت سردار سرلشگر مهدی باکری در دستور کار شهرداری تبریز قرار گرفته و طی این روزها پروژه هایی چون مجتمع توان یابان مهر ویژه معلولان استان ، پل روگذر تقاطع خطیب تحت نام 9 دی ، چندین طرح مسیرگشایی در مناطق مختلف شهری و طرحهای دیگر عمرانی خدماتی به مرحله افتتاح و بهره برداری خواهند رسید.

شهردار تبریز با اشاره به تلاش شهرداران سراسر کشور طی 4 سال گذشته برای تصویب و گنجانده شدن 25 اسفند در تقویم رسمی کشور به نام روز شهردار، از آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان خواست پیگیریهای لازم را برای تحقق این خواسته شهرداران کشور انجام دهد.

نوین گفت: شهید باکری سردار دلاور دوران دفاع مقدس، فرزند خلف آذربایجان و اولین شهردار شهید تاریخ ایران به شمار می رود و گنجانده شدن روز 25 اسفند، سالروز شهادت این سردار دلاور به نام روز شهردار در تقویم رسمی کشور حداقل ادای دین به مقام شامخ این شهید راه حق است.

شهردار جدید منطقه 5 تبریز معرفی شد

با حضور علیرضا نوین شهردار کلانشهر تبریز، شهرداران مناطق و مدیران شهرداری، یعقوب هوشیار به عنوان شهردار جدید منطقه 5 تبریز معرفی گردید.

پیش از این مسعود علیلو شهردار این منطقه بود که با حکم علیرضا نوین به عنوان شهردار جدید منطقه 6 منصوب گردید.

هوشیار قبلا شهردار منطقه 10 تبریز بوده است.