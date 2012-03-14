پیکر رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع جنازه رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران دقایقی قبل با حضور رئیس پلیس تهران، رئیس پلیس آگاهی و جمعی از همکاران وی و اصحاب رسانه در پلیس آگاهی برگزار شد.

سرهنگ عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرهنگ محمد نظری یکی از بهترین نیروهای این پلیس بود که همیشه همکاری خوبی با ماموران و اصحاب رسانه داشت.

گفتنی است سرهنگ محمد نظری ظهر دوشنبه در محل کارش به دلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به خانواده و کارکنان پلیس آگاهی تسلیت می‌گوید.