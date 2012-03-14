  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۷

پیکر رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران تشییع شد

پیکر رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران تشییع شد

مراسم تشییع پیکر سرهنگ محمد نظری با حضور رئیس پلیس تهران و همکارانش در پلیس آگاهی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع جنازه رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران دقایقی قبل با حضور رئیس پلیس تهران، رئیس پلیس آگاهی و جمعی از همکاران وی و اصحاب رسانه در پلیس آگاهی برگزار شد.

سرهنگ عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  سرهنگ محمد نظری یکی از بهترین نیروهای این پلیس بود که همیشه همکاری خوبی با ماموران و اصحاب رسانه داشت.

گفتنی است سرهنگ محمد نظری ظهر دوشنبه در محل کارش به دلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به خانواده  و  کارکنان پلیس آگاهی تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 1559752

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها