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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۵

حجت الاسلام مازندرانی:

انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بود

انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بود

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای گلستان گفت: انتخابات 12 اسفند مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مازندرانی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان دانشگاه آزاد گرگان افزود: انتخابات دشمنان انقلاب را از ضربه زدن به انقلاب نا امید کرد.

وی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات تقدیر کرد.

حجت الاسلام مازندرانی با تشکر از اقدامات صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و با تقدیر از خدمات کارکنان این واحد دانشگاهی در سال 1390 از خداوند متعال برای همگان  سلامت مسئلت کرد.
 
وی اظهار امیدواری کرد سال جدید، سالی پر برکت و سرشار از موفقیت برای ایران اسلامی باشد.
کد مطلب 1559753

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