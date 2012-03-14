انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مازندرانی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان دانشگاه آزاد گرگان افزود: انتخابات دشمنان انقلاب را از ضربه زدن به انقلاب نا امید کرد.

وی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات تقدیر کرد.

حجت الاسلام مازندرانی با تشکر از اقدامات صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و با تقدیر از خدمات کارکنان این واحد دانشگاهی در سال 1390 از خداوند متعال برای همگان سلامت مسئلت کرد.

وی اظهار امیدواری کرد سال جدید، سالی پر برکت و سرشار از موفقیت برای ایران اسلامی باشد.