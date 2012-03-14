جشنواره های دانش آموزی خراسان رضوی دو سالانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم محمدی سه شنبه شب در مراسم تجلیل از600 فعال عرصه تربیتی این استان اظهار داشت: تلاش می کنیم همراه جشنواره فیلم رشد معلم، جشنواره فیلم رشد دانش آموزی نیز در این استان کلید بخورد.

وی با بیان اینکه همه مربیان تربیتی باید در مدارس از نخبه پروری دوری جسته و به صورت بارانی به کشف استعداد تمام دانش آموزان توجه داشته باشند، تصریح کرد: شناسایی و معرفی همکاران نخبه نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد.

نماینده معاونان پرورشی و مشاور معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش افزود: هزار و 700 همکار نویسنده در استان شناسایی شدند.

اعزام 60 هزار دانش آموز به راهیان نور

وی با بیان اینکه تا کنون 60 هزار دانش آموز به اردوهای راهیان نور اعزام شده اند، اظهار داشت: مربی باید کارگردان بوده و به طور مستقیم وارد کار تربیتی نشود.

محمدی با اشاره به 127 راهبرد تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: 99 درصد این سند به بحث های تربیتی می پردازد.

وی افزود: بزرگترین رنج ما رنج مسائل تربیتی است و مربیان باید با دو بال مقبولیت و محبوبیت بر دلها حکمرانی کرده و مدرسه ای شاد بسازند.

برگزاری 18 هزار اردوی زیارت اولی در خراسان رضوی

وی تصریح کرد: برگزاری دو میلیون و 370 هزار نفر روز اردو، 120 هزار اردوی زیارت اولی دانش آموز غیر استانی و فراهم آوری اردوی 18 هزار نفری زیارت اولی 10 استان در سال جدید، از اقدامات معاونت پرورشی خراسان رضوی است.

در این مراسم از کتاب "زنگ تفریح" حاوی تجارب مربیان پرورشی و سایت شورای تربیتی همچنین زیر سایت معاونت پرورشی استان در حوزه های جنگ نرم و فعالیت های مربیان رونمایی و از برترین های فراخوان های پیشگامان تربیت و زیبا نویسی، تجلیل شد.