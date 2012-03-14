سوهان گل محمد قم سه بر صفر برنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان تبدیل پیروزی دو بر صفر تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم به برد سه بر صفر این است که درکه در شامگاه سه شنبه و روز سوم از مرحله مقدماتی دیدارهای گروه ششم فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور، برگزار شد به سرانجام نرسید.



رقابت شش تیم در گروه ششم فوتبال نوجوانان کشور



در حالی که شش تیم حاضر در گروه ششم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ نوجوانان فوتبال باشگاه‌های کشور در شهر مقدس قم، در روز سوم بازی‌ها در سه مسابقه به مصاف یکدیگر رفتند، یکی از بازی‌های مهم بین نمایندگان قم و مرکزی نیمه تمام ماند.



این دیدار در ورزشگاه تختی شهر قم بین تیم‌های فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم و گسترش مرکزی برگزار شد و علاقمندان به فوتبال زیادی نیز از نزدیک این دیدار را تماشا می‌کردند اما بازی به سر انجام نرسید و نیمه تمام‌‌ رها شد.



در حالی که نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم و گسترش مرکزی با وجود حملات متعدد نماینده قم با تساوی بدون گل به پایان رسید، اتفاقات مهم بازی در نیمه دوم رخ داد و طی آن دو گل به ثمر رسید، یک پنالتی به هدر رفت و بازی هم نیمه تمام ماند.



از دست رفتن یک پنالتی و قهر اراکی‌ها در دقایق پایانی



در نیمه دوم بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم در تلاش برای کسب پیروزی و سه امتیاز مسابقه بر شدت حملات خود افزوده و بار‌ها حریف را وادار به اشتباه کردند که حاصل آن به دست آمدن یک ضربه پنالتی بود اما این موقعیت را بازیکنان سوهان گل محمد قم از دست دادند.



در ادامه بازی تیم سوهان گل محمد قم از تلاش برای رسیدن به گل دست بر نداشت تا اینکه سیدعلی اختریان بازیکن خوش آتیه این تیم موفق شد دو بار متوالی دروازه تیم فوتبال گسترش مرکزی را باز کند و تیمش را در آستانه کسب پیروزی قرار بدهد.



کادر فنی تیم فوتبال گسترش مرکزی نیز که بعد از پیروزی برابر صنعت ذوب تهران در روز دوم بازی‌ها، امید زیادی به پیروزی در این دیدار و حفظ شانس خود برای صعود به مرحله نهایی داشتند وقتی امید خود را از دست رفته دیدند شروع به اعتراض‌های متوالی به تیم داوری مسابقه داشتند.



با این حال اراکی‌ها دست بر دار نبودند و وقتی اعتراض‌های خود را موثر ندیدند، ناگهان تصمیم به خروج از زمین مسابقه گرفتند و بازی دو تیم سوهان گل محمد قم و گسترش مرکزی در روز سوم فوتبال نوجوانان کشور در قم در چند دقیقه پایانی نیمه تمام‌‌ رها شد تا رای سه بر صفر از سوی مسئولان برگزاری بازی‌ها به سود تیم سوهان گل محمد اعلام شود.